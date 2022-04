Ukraine-Krieg Baerbock fordert Nato-Aufrüstung und neue Strategie im Baltikum

Die Bundesaußenministerin spricht sich für eine neue Nato-Strategie an der Ostflanke aus und will dafür einen „substanziellen Beitrag“ leisten.

Annalena Baerbock (Die Grünen), Außenministerin, fordert, dass die Nato in die Lage versetzt wird, einen Angriff sofort und umfassend zurückzuschlagen. (Foto: dpa) Außenministerin Baerbock besucht Litauen

Vilnius Außenministerin Annalena Baerbock hat den baltischen Staaten eine stärkere Beteiligung Deutschlands an der Verteidigung der Nato-Ostflanke versprochen. „Wenn die Nato entscheidet, dass die Präsenz der Nato auf Brigadenstärke erhöht werden soll, dann werden wir als Bundesrepublik Deutschland dafür einen substanziellen Beitrag leisten“, kündigte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Litauens Hauptstadt Vilnius an. „Ich habe hier verstanden, dass das nötig ist. Und dann wird Deutschland dort vorangehen.“

Eine Brigade besteht üblicherweise aus mehreren Tausend Soldaten. Baerbock versicherte, Deutschland werde sich an einer verstärkten langfristigen Nato-Präsenz im Baltikum mit zusätzlichen Beiträgen beteiligen.

Die Nato will bei einem Gipfeltreffen Ende Juni in Madrid ihr neues Verteidigungskonzept beschließen. Baerbock sagte, auf dem Gipfel brauche es „nicht nur Lippenbekenntnisse". Angesichts des brutalen russischen Vorgehens in der Ukraine sei „Luftverteidigung und eine substanzielle Nato-Präsenz" notwendig. „Wir müssen praktisch in der Lage sein, jeden Quadratzentimeter unseres gemeinsamen Bündnisgebietes, das heißt des Baltikums, zu verteidigen. Und zwar ab der ersten Minute", sagte die Ministerin. Die bisherige „Stolperdrahtlogik" der Allianz reiche angesichts des russischen Vorgehens nicht mehr aus, sagte Baerbock. Statt bei einer Aggression etwa die baltischen Staaten zunächst preiszugeben und sie dann wieder zu befreien, müsse die Nato in der Lage sein, einen Angriff sofort und umfassend zurückzuschlagen.

Landsbergis sagte, in den Beschlüssen des Madrider Nato-Gipfels müsse sich widerspiegeln, dass sich das Sicherheitsumfeld durch die russischen Handlungen grundsätzlich verändert habe. „Die Nato muss bereit sein, die baltischen Staaten von der ersten Minute an des Konflikts zu verteidigen." Dazu sei die Stationierung von mehr Nato-Soldaten in den baltischen Staaten notwendig. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte, zudem brauche es gepanzerte Fahrzeuge, Luftverteidigung, eine Verteidigung zur See und die Sicherung von Häfen und Infrastruktur. (Foto: Reuters) Vilnius An Baerbock gewandt ergänzte er: „Wir sind Deutschland dankbar für die zusätzlichen Soldaten, die bereits nach Ausbruch des russischen Krieges hierher gesendet worden sind. Aber um jeden Quadratzentimeter wirklich zu verteidigen, sind ernsthaftere Einheiten notwendig." Landsbergis sagte, zudem brauche es gepanzerte Fahrzeuge, Luftverteidigung, eine Verteidigung zur See und die Sicherung von Häfen und Infrastruktur. Sollten Schweden und Finnland der Nato beitreten, wäre dies dafür ebenso wichtig und würde die Lage verändern. >>Lesen Sie hier: Medwedjew warnt Finnland und Schweden: „Nicht-nuklearer Status des Baltikums" endet bei Nato-Beitritt Zum Abschluss ihrer dreitägigen Baltikum-Visite wollte Baerbock am Nachmittag den von Deutschland geführten Nato-Gefechtsverband in der litauischen Stadt Rukla besuchen. Sie wollte sich vom Kommandeur des Bataillons, dem deutschen Oberstleutnant Daniel Andrä, über die Arbeit der Soldaten informieren lassen. Der multinationale Verband war vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine schon vor Kriegsbeginn durch zusätzliche Kräfte aus Deutschland, Norwegen und anderen Staaten von rund 1200 auf etwa 1600 Soldatinnen und Soldaten verstärkt worden. Mit derzeit etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten stellt die Bundeswehr das größte Kontingent. Deutschland führt die „Enhanced Forward Presence Battle Group" (EFP), wie der Verband im Nato-Jargon heißt, seit 2017. An dem Bataillon beteiligen sich auch Soldaten aus Belgien, Frankreich, Island, den Niederlanden, Kroatien, Norwegen und Luxemburg. Mehr: Der Panzer-Tausch – Wie die Bundesregierung jetzt das Waffen-Fiasko lösen will