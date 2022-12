Ukraine-Krieg BND enttarnt mutmaßlichen russischen Spion in den eigenen Reihen

Ein Mitarbeiter des deutschen Auslandsgeheimdienstes soll für Russland gearbeitet haben. Der Mann wurde festgenommen. Welche Informationen er nach Moskau weitergab, ist noch unklar.

Berlin Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat einen Mitarbeiter in den eigenen Reihen enttarnt, der für Russland spioniert haben soll. Der Mann wurde am Mittwochmorgen von Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) festgenommen, teilte die Generalbundesanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der BND-Mitarbeiter sitzt nun in Untersuchungshaft, nachdem er dem Haftrichter vorgeführt wurde. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Die Festnahme ist vor dem Hintergrund der Spannungen mit Russland besonders sensibel. Moskau hat seit dem Überfall auf die Ukraine seine Agententätigkeit in Deutschland und anderen westlichen Ländern deutlich intensiviert.

Noch schweigen die Behörden zu der Frage, welche Informationen der BND-Mitarbeiter an Russland weitergereicht hat. Bei dem Inhalt handele es sich um ein Staatsgeheimnis, hieß es lediglich. Die Informationen sollen in diesem Jahr an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt worden sein.

