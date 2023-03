Ukraine-Krieg Bund reserviert Milliarden für die Ukraine

Deutschland ist nach den USA und Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine. Nun bittet die Bundesregierung die Haushälter, die Mittel für militärische Unterstützung deutlich aufzustocken.

Für die Waffensysteme werden Ersatzteile und Munition benötigt – oder Ersatz, wenn Gerät bei Kämpfen zerstört wird. (Foto: Reuters) Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine

Berlin Die Bundesregierung will deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um die Ukraine langfristig militärisch unterstützen und zugleich abgegebenes Bundeswehrmaterial ersetzen zu können. Bis zum Jahr 2032 sollen dazu bis zu zwölf Milliarden Euro zusätzlich eingeplant werden, wie aus einem Brief von Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP) an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht. Das Gremium will am Mittwoch über die Pläne beraten.

Deutschland ist nach den USA und Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine und hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs genehmigungspflichtiges Militärgerät im Wert von 2,7 Milliarden Euro bereitgestellt, darunter Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer, Flugabwehrpanzer oder ein Luftverteidigungssystem Iris-T SLM. Noch nicht in der Summe enthalten sind 18 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6, von denen die ersten in dieser Woche an die Ukraine übergeben wurden.