Ukraine-Krieg Bundesregierung legt Waffenlieferungen an die Ukraine offen

Die Bundesregierung steht in der Kritik, der Ukraine viel zu versprechen und wenig zu liefern. Nun will sie der Kritik entgegentreten und veröffentlicht einige Leistungen – aber nicht alle.

Die Bundesregierung listet die sieben zugesagten Panzerhaubitzen 2000 auf einer Internetseite unter dem Titel „Letale und nicht-letale militärische Unterstützungsleistungen in Vorbereitung/Durchführung“ auf. (Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp) Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr

Berlin Die Bundesregierung gibt beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine ihre bisherige Zurückhaltung auf und will künftig transparent informieren. Man werde sich an der von den engsten Verbündeten geübten Praxis orientieren, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Die USA und auch andere Nato-Verbündete hatten teils sehr detailliert über Waffenlieferungen informiert.

Die Bundesregierung dürfte damit auch der an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geübten Kritik entgegentreten wollen, Deutschland habe der Ukraine zwar viel versprochen, aber wenig geliefert. Allerdings belegt die nun auf einer speziellen Internetseite der Bundesregierung veröffentlichte Liste, dass zumindest von den schweren Waffen noch nichts in der Ukraine angekommen ist.

Unter der Überschrift „Letale und nicht-letale militärische Unterstützungsleistungen in Vorbereitung/Durchführung“ finden sich sowohl die sieben zugesagten Panzerhaubitzen 2000 als auch die Flugabwehrpanzer „Gepard“ die drei Mehrfachraketenwerfer des Typs „Mars“ als auch das Flugabwehrsystem Iris-T.