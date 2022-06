Ukraine-Krieg Bundesregierung legt Waffenlieferungen offen – Panzerhaubitzen eingetroffen

Die Bundesregierung steht in der Kritik, der Ukraine zu wenig zu liefern. Nun will sie den Vorwürfen entgegentreten und veröffentlicht eine konkrete Liste. Die Panzerhaubitzen 2000 sind im Kriegsgebiet eingetroffen.

Deutschland hat bisher 500 der Raketen geliefert. (Foto: dpa) Ukrainischer Soldat mit Stinger-Abwehrrakete

Berlin Die Bundesregierung gibt beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine ihre bisherige Zurückhaltung auf und will künftig transparent informieren. Man werde sich an der von den engsten Verbündeten geübten Praxis orientieren, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Die USA und auch andere Nato-Verbündete hatten teils sehr detailliert über Waffenlieferungen informiert.

Die Bundesregierung dürfte damit auch der an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geübten Kritik entgegentreten wollen, Deutschland habe der Ukraine zwar viel versprochen, aber wenig geliefert. Allerdings belegt die nun auf einer speziellen Internetseite der Bundesregierung veröffentlichte Liste, dass zumindest von den schweren Waffen bisher nur wenig in der Ukraine angekommen ist. Mit einer Ausnahme: Die Panzerhaubitze 2000, von denen Deutschland sieben Exemplare liefern will, sei „endlich Teil des 155-Millimeter-Haubitzen-Arsenals der ukrainischen Artillerie“, twitterte Verteidigungsminister Olexij Resnikow.