Ukraine-Krieg Bundesregierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen

Berlin Die Bundeswehr will zur Modernisierung der Luftwaffe 35 Kampfjets des Typs Lockheed Martin F-35 bestellen. Damit werde „eine starke deutsche Rolle“ gesichert, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in Berlin. Zuvor hatte sie die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses über den Plan informiert.

Die Maschinen sind in der Lage, amerikanische Atomwaffen zu tragen und so die „atomare Teilhabe Deutschlands“ zu sichern. Sie sollen Teile der Tornado-Flotte ablösen, bei der Betrieb und Ersatzteilbeschaffung spätestens ab dem Jahr 2030 als unwirtschaftlich und risikobehaftet gelten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte schon Ende Februar, als er im Bundestag das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigte, erklärt, dass die F-35 als Trägerflugzeug „in Betracht“ komme.

Als Alternative waren Maschinen des Typs Boeing F-18 im Gespräch, die aber ebenso wie der Eurofighter des europäischen Herstellers Airbus erst von den Amerikanern als Atomwaffenträger hätten zertifiziert werden müssen. Ein Sprecher von Airbus lehnte einen Kommentar ab.

Rüstungspolitisch ist das Projekt heikel, weil Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Spanien das Kampfflugzeug der Zukunft (FCAS) entwickeln will, das aber kaum vor 2040 einsatzbereit sein dürfte. Dennoch dürfte die deutsche Entscheidung für die US-Flugzeuge in Paris kaum mit Begeisterung aufgenommen werden, weil sich die hochmoderne F-35 – anders als die ältere F-18 – kaum als Übergangslösung verkaufen lässt.

Um Paris entgegenzukommen, wird die Bundesregierung nun aber zusätzliche von Airbus gebaute Eurofighter bestellen und für die elektronische Kriegführung ausrüsten. Für diese Aufgabe, die bisher auch die Tornados übernehmen, hatte die Bundeswehr ebenfalls ein amerikanisches Modell favorisiert, die Boeing EA-18 Growler. Nun ist aber eine Entscheidung zugunsten des Eurofighters gefallen, von dem 15 zusätzliche Maschinen bestellt werden sollen.

Jet in zahlreichen europäischen Ländern eingesetzt

Bei der F-35 gehen Verteidigungsexperten der Koalition von einem Stückpreis von 80 Millionen Euro aus. In zahlreichen Ländern ist der Tarnkappenjet, der vom gegnerischen Radar nur schwer geortet werden kann, im Einsatz, darunter in Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Norwegen.

Zuletzt entschieden sich die Schweiz und Finnland ebenfalls für das amerikanische Modell. Auch Dänemark, Belgien und Polen wollen das Flugzeug bestellen.

Die F-35 wäre in der Lage, amerikanische Atomwaffen zu transportieren, die auf dem deutschen Fliegerhorst in Büchel in der Eifel gelagert sein sollen. Die Maschinen müssen dafür mit spezieller Technik ausgerüstet und zertifiziert werden. Die Grünen hatten sich in ihrem Bundestagswahlprogramm noch für ein „Deutschland frei von Atomwaffen“ ausgesprochen.

Im Koalitionsvertrag vereinbarten SPD, Grüne und FDP dann aber, zu Beginn der Wahlperiode einen Tornado-Nachfolger zu beschaffen und den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess mit Blick auf die nukleare Teilhabe Deutschlands „sachlich und gewissenhaft“ zu begleiten.

Derzeit verfügt die Bundeswehr noch über 85 Flugzeuge dieses Typs.

Mit der Entscheidung für den US-Jet legt die neue Bundesregierung eine Kehrtwende hin. Denn Anfang 2019 hatte die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) entschieden, bei der Tornado-Nachfolge nur noch den Eurofighter und die F-18 zu betrachten.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung seien „besser abschätzbare und damit kalkulierbare technische Risiken“ sowie „eine prognostizierte bessere Kosten- und Nutzenrelation“ im Vergleich zur F-35 und der damals ebenfalls noch in Erwägung gezogenen Boeing F-15 gewesen, hatte das Bundesverteidigungsministerium im September vergangenen Jahres auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion geantwortet. Im Hinblick auf die F-35 spiele aber „auch das politische Bekenntnis zum europäischen Zukunftsprojekt“ FCAS eine Rolle.

Der Preis ist angesichts des Ukrainekriegs und des geplanten Sondervermögens nun offenbar kein zentrales Kriterium mehr. Die nun doch favorisierte F-35 gelte als die „Goldrandlösung“, wie ein Vertreter der Verteidigungsindustrie sagte. Bis die neue Maschine bei der Truppe eingeführt ist, dürften indes Jahre vergehen.

Zwar wird erwartet, dass die erforderliche Zertifizierung bei der Anschaffung bereits vorliegt. Allerdings braucht es einige Jahre, bis die Piloten ausgebildet und die Luftwaffenstützpunkte für die F-35 umgerüstet sind. Nötig wird auch sein, den Flieger in die Flotte zu integrieren.

Offen ist die Frage, was insgesamt aus der Tornado-Flotte wird. Derzeit verfügt die Bundeswehr noch über 85 Flugzeuge dieses Typs – ursprünglich waren es 357. Der Tornado kam unter anderem im Bosnien-Krieg zur Aufklärung und zum Kampf gegen serbische Radarstellungen zum Einsatz.

Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcus Faber, sagte, die Ampel beweise Handlungsstärke in verteidigungspolitischen Fragen. Die F-35 als Teillösung für die Nachfolge der „museumsreifen“ Tornados sei eine erstklassige Wahl, da der Tarnkappenjet „einen Quantensprung für die Luftwaffe“ darstelle.

