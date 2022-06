Ukraine-Krieg CDU-Politiker Ploß fordert von SPD Aufarbeitung der Russland-Politik

Berlin Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß hat die SPD aufgefordert, eine parteiinterne Enquete-Kommission zur Aufarbeitung ihrer Russland-Politik einzurichten.

„Die Russland-Connection der SPD ist ein einmaliger Skandal in der deutschen Politik“, sagte Ploß dem Handelsblatt. „Hier muss die SPD endlich umfassend Klarheit schaffen, wieviel Einfluss im Sinne Russlands prominente SPD-Politiker wie Gerhard Schröder und Manuela Schwesig in der deutschen Politik ausüben.“

Ploß empfahl der SPD, sich an Angela Merkel (CDU) ein Beispiel zu nehmen. Die Ex-Bundeskanzlerin hatte am Dienstag erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft öffentlich Stellung zu ihrem Russland-Kurs genommen.

Ploß sagte dazu: „Die Äußerungen von Angela Merkel haben gezeigt, was Olaf Scholz fehlt: Selbstreflektion und die Fähigkeit, für unser Land wichtige Entscheidungen auch erklären zu können.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte indes jüngst schon die Forderung an seine Partei nach einer selbstkritischen Aufarbeitung ihre Russlandpolitik zurückgewiesen. „Seit Adenauers Zeiten gibt es diese verfälschenden und verleumderischen Darstellungen der Europa- und Russlandpolitik der SPD, das ärgert mich“, hatte der Kanzler dem „Spiegel“ gesagt.

Ukrainischer Botschafter kritisiert Merkel

Die SPD wird immer wieder für eine zu starke Russland-Nähe in den vergangenen Jahrzehnten kritisiert. Der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der als Kanzleramtschef unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder und später als Außenminister unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel die deutsche Russland-Politik maßgeblich mitbestimmt hat, hat inzwischen Fehler eingeräumt. Parteichef Klingbeil hat eine außenpolitische Neuausrichtung seiner Partei angekündigt.

Merkel hatte am Dienstagabend im Gespräch mit dem Journalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble ihren Russland-Kurs gegen die harsche Kritik der letzten Monate verteidigt. „Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen müsste, das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen“, sagte die ehemalige Bundeskanzlerin in ihrem ersten Interview, seit sie am 8. Dezember die Amtsgeschäfte an Scholz übergeben hat.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hielt Merkel mangelnde Selbstkritik vor. Die Interview-Äußerungen der Ex-Kanzlerin „über die Unfehlbarkeit ihres Russland-Kurses und ihres viel zu nachsichtigen Umgangs mit Diktator Putin sind befremdlich“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Wie könne es denn sein, fragte der Botschafter, dass Russland „den blutigsten Krieg in Europa seit 1945“ habe starten können, wenn die deutsche Russland-Politik in den letzten Jahrzehnten „so toll war“. Putin sei geradezu hofiert worden, und Berlin sei dem Kremlchef immer entgegengekommen.

Die jetzigen Äußerungen Merkels seien „sehr bedauerlich“, sagte der Botschafter. „Denn ohne eine ehrliche vollumfassende Aufarbeitung der Russland-Politik Deutschlands ist es gar nicht möglich, richtige Schlüsse für das künftige Verhältnis zu Moskau ziehen und seine Aggression zu stoppen.“

