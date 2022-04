Ukraine-Krieg „Das verwirrt alle Beteiligten“ - Union kritisiert SPD-Kurs bei Waffenlieferungen

Berlin Deutsche Panzer für die Ukraine? Die Frage, ob Deutschland dem von Russland angegriffenen Land auch mit schweren Waffen helfen soll, sorgt in Berlin weiter für Diskussionen. Am Montag lehnte SPD-Chefin Saskia Esken die Lieferung von Panzern an die Ukraine durch die deutsche Industrie noch ab. Nur einen Tag später will die Bundesregierung nun genau diese Form der Militärhilfe erlauben.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte zum Auftakt einer von den USA einberufenen Ukraine-Konferenz auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein, die Bundesregierung habe am Montag entschieden, die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern zu ermöglichen. Zudem sollen dem Vernehmen nach ukrainische Soldaten am System Panzerhaubitze 2000 ausbilden, die die Niederlande an die ukrainische Armee liefern wollen.

Der Zickzack-Kurs der SPD sorgt für Unmut in der Union. Zwar sei die Entscheidung richtig, der Ukraine Gepard-Panzer zu liefern. „Aber sie zeigt auch, wie unglaubwürdig die Argumentation der Ablehnung war“, twitterte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. „Gestern hieß es noch, die Lieferung schwerer Waffen würde den dritten Weltkrieg riskieren.“

Vor allem die SPD müsse aufhören, sich hinter „unsäglichen Argumenten“ zu verstecken, die dann beliebig wieder kassiert würden, erklärte Röttgen weiter. „Das verwirrt alle Beteiligten und schadet in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg dem Vertrauen in die Politik.“

Die CSU wertet das Hin und Her der Ampel bei Waffenlieferungen als Beleg für einen schwindenden Rückhalt des Kanzlers. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, sagte dem Handelsblatt: „Kanzler Scholz ist Geisel seiner eigenen Partei und hat offensichtlich nicht das Vertrauen aller Regierungsparteien.“ Das „verantwortungslose Verhalten“ der SPD unter Olaf Scholz schade aktuell nicht nur der Ukraine, sondern auch Deutschland und seiner Rolle in Europa und der Welt.

Der CDU-Europaabgeordnete und Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, brachte die Vertrauensfrage ins Spiel. „Wenn es dem Bundeskanzler nicht gelingt Ordnung in seine Koalition zu bringen, dann muss er die Vertrauensfrage stellen“, sagte Radtke dem Handelsblatt.

FDP kritisiert Zaudern der Regierung

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff reagierte empört. „Wer in so einer Lage Deutschland in eine Regierungskrise stürzen will, dem geht es nur um Eigenprofilierung, nicht um das Land. Das entbehrt jedem Anstand“, sagte der Co-Vorsitzende des Forums Demokratische Linke in der SPD (DL21) dem Handelsblatt.

Die Debatte um Waffenlieferungen hatte sich zuletzt auch innerhalb der Ampelkoalition verschärft. So forderte die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Wochenende vehement, der Ukraine auch schwere Waffen zu kommen zu lassen. „Nicht zaudern, nicht zu zögern, das ist das Gebot der Stunde“, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses auf einem FDP-Bundesparteitag.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki wandte sich direkt an die SPD: „Das Bild, das viele Vertreter der größten Regierungspartei gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgeben, ist keines, das uns als Koalitionspartner zufriedenstellen kann.“

Roloff reagierte mit Unverständnis auf die Kritik. „Die Ampel diskutiert miteinander über den besten Weg in dieser schwierigen Lage, was völlig normal ist“, sagte er. „Dass das zurzeit oft öffentlich stattfindet, ist unglücklich, Teile der FDP scheinen hier etwas kompensieren zu müssen.“

Gabriela Heinrich, Vizevorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, zeigte sich überzeugt: „Die Ampel-Koalition steht geschlossen hinter dem Kurs des Bundeskanzlers.“ Das mache der gemeinsame Parlamentsantrag der Ampel zur Lieferung von Waffen an die Ukraine deutlich, sagte Heinrich dem Handelsblatt. „Der Bundeskanzler steht vor der schwierigen Aufgabe, die Ukraine bei ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren zu unterstützen und dabei sicherzustellen, dass die Nato keine Kriegspartei wird“, erklärte Heinrich.

SPD wirft Friedrich Merz „hitzköpfiges Agieren“ vor

In dem Antrag, der dem Handelsblatt vorliegt, sprechen sich SPD, Grüne und FDP dafür aus, „die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern, ohne die Fähigkeit Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden“.

Außerdem verlangen sie die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland, um ihnen die Bedienung gelieferter Waffen beizubringen. Der Antrag soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden.

Am heutigen Dienstagabend befasst sich zudem ein Koalitionsausschuss mit der Waffenfrage. Die SPD sieht sich seit Wochen von ihren Partnern unter Druck gesetzt. Auch die Union drängt die Sozialdemokraten. Mit einem Antrag im Bundestag wollen CDU und CSU am Donnerstag von der Ampel eine klare Positionierung zur Lieferung schwerer Waffen erzwingen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), warnte SPD, Grüne und FDP mit Blick auf das Waffenthema vor einem „halbgaren Kompromiss“. „Dieses Herumgeeiere in einer so zentralen Frage ist unwürdig“, sagte Frei dem Handelsblatt. Die Ukraine erwarte zu Recht eine „massive Unterstützung“ bei ihrer Selbstverteidigung. „Auch unsere Freiheit und unsere Sicherheit werden in der Ukraine verteidigt.“

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bekräftigte am Montagabend den Einigungswillen der Union mit der Koalition. In den ARD-„Tagesthemen“ sagte er: „Wenn ihr wollt, dass wir uns einigen, dann sagt uns Bescheid. Wir sind zum Gespräch jederzeit bereit.“

Allerdings erteilte die SPD-Politikerin Heinrich der Union eine Abfuhr. „Mir ist das besonnene Handeln des Kanzlers deutlich lieber als das hitzköpfige Agieren eines Friedrich Merz, der verzweifelt seine eigene Rolle in der Opposition sucht“, sagte sie. „Wir erleben einen Krieg mitten in Europa und die CDU hat nichts Besseres zu tun, als sich in parteitaktischen Spielchen zu verheddern.“

Politikwissenschaftler erwarten keine „ernsthafte Koalitionskrise“

Der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst glaubt indes nicht, dass die Frage von Waffenlieferungen zu einer „ernsthaften Koalitionskrise“ führen werde. „Wenn Olaf Scholz nach einem guten halben Jahr Regierungskoalition schon die Vertrauensfrage stellen würde, hätte er sein Pulver bereits verschossen, bevor die Ampelregierung richtig angefangen hat zu regieren“, sagte Probst dem Handelsblatt.

Der Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter sieht die Koalition auch nicht in Gefahr, zumal „eine homogenere Koalition als Alternative zur bestehenden“ nicht in Sicht sei. „Dass die Union sich immer noch finden muss, ist für die Ampel ein keineswegs unwesentlicher Stabilisierungsfaktor - gerade auch in der aktuellen herausfordernden internationalen Krise“, sagte Oberreuter dem Handelsblatt.

Leopard-Kampfpanzer

Angesichts des Bestrebens der Unions-Bundestagsfraktion, im Bundestag eine Entscheidung über Waffenlieferungen zu erzwingen, glaubt Probst zudem, dass die Ampelparteien einen eigenen, in der Koalition mehrheitsfähigen Antrag vorlegen würden, „der sich in der Sache gar nicht so weit von dem der Union unterscheiden wird“.

Gleichwohl sieht Probst den Regierungsstil von Scholz kritisch. Das Krisenmanagement aus dem Kanzleramt müsse „wesentlich besser werden“. Vor allem müsse Scholz seine Positionen und die seiner Regierung „klar und verständlich“ in der Öffentlichkeit kommunizieren. Bisher habe hauptsächlich der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) diese Rolle übernommen, während Scholz „verschlossen und zauderlich“ wirke.

Probst attestierte Scholz überdies einen mangelnden Rückhalt in der SPD-Bundestagfraktion. „Solange der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich und andere führende SPD-Politiker auf der Bremse stehen, wird das Regieren in der gemeinsamen Koalition nicht einfacher“, sagte er.

Oberreuter sprach von „fraktionsinternen Divergenzen mit den pazifistisch angehauchten Kreisen um den Fraktionsvorsitzenden Mützenich“. „Diese beschränken den Spielraum des Kanzlers deutlich, in der Koalition wie in der Weltpolitik.“

