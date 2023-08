Ukraine-Krieg Debatte um Marschflugkörper – Abgeordnete wollen Pistorius umstimmen

Verteidigungsminister Pistorius sieht die Zeit für die Lieferung weitreichender Lenkwaffen noch nicht gekommen. Doch Abgeordnete erhöhen den Druck.

Aus mehreren Parteien sprechen sich mittlerweile Abgeordnete für eine Taurus-Lieferung aus. (Foto: dpa) Tornado-Kampfjet bestückt mit Marschflugkörper Taurus

Berlin Das Muster bei den Waffenlieferungen an die Ukraine ähnelt sich: Die Bundesregierung zögert und verweist auf die enge Abstimmung mit den Verbündeten. Dann machen Bundestagsabgeordnete Druck und am Ende bekommt die Regierung in Kiew doch, was sie wünscht. So war es bei der Panzerhaubitze 2000, den Mars-Raketenwerfern oder den Kampf- und Schützenpanzern der Typen Leopard und Marder.

Bleibt es bei diesem Muster, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ukrainische Armee auch mit den gewünschten Taurus-Marschflugkörpern aus Bundeswehr-Beständen ausgestattet wird. Zwar dämpfte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vergangene Woche noch die Erwartungen: „Der Zeitpunkt für eine Entscheidung ist für uns noch nicht gekommen“, sagte er auf Truppenbesuch bei den Gebirgsjägern.