Ukraine-Krieg Deutscher Auslandsgeheimdienst dämpft Angst vor russischem Atomschlag – rechnet aber mit langem Krieg

Berlin Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND ist der Angst vor einem Einsatz russischer Atomwaffen in der Ukraine entgegengetreten. „Wir sehen im Moment keine Vorbereitungen für den Einsatz strategischer oder taktischer Nuklearwaffen“, sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, bei einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums am Montag in Berlin.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor wenigen Tagen erst seine Drohung erneuert, Atomwaffen einzusetzen, um den Krieg in der Ukraine zu entscheiden.

Grundlage für deren Einsatz ist die russische Militärdoktrin, nach der Atomwaffen zum Einsatz kommen können, wenn das russische Staatsgebiet oder das Nukleararsenal bedroht sind oder eben ein Krieg beendet werden könnte. Letzteres ist das Szenario, das Putin zur Begründung für seine Drohung heranzieht. Nach anfänglichen Gebietsnahmen ist Russland mittlerweile auf dem ukrainischen Territorium in die Defensive geraten, inzwischen scheint auch eine Rückeroberung der Halbinsel Krim möglich.

Russland besitzt neben den USA weltweit die meisten Nuklearsprengköpfe. Diese teilen sich grob in zwei Gattungen auf: Neben Langstreckenwaffen, die zur Abschreckung schnell einsatzbereit sind, verfügt Moskau über sogenannte taktische Atomwaffen. Diese sind für die Vernichtung von Truppen oder Ballungsgebieten gedacht und haben eine geringere Sprengkraft.

Die Beobachtung des BND ist dahingehend wichtig, dass Russland seine taktischen Atomwaffen eingelagert hat. Vor dem Einsatz würden sie von besonders geschulten Einheiten vorbereitet und in das Einsatzgebiet transferiert werden. Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen sind diese zentralen Lagerstätten dauerhaft von Satelliten überwacht. Jede Bewegung am Boden sollte also erkennbar sein, hieß es.

Nato-Manöver mit Atomwaffen begonnen

Zu den Vorbereitungen zählt auch, dass die russischen Truppen in der Ukraine mit einer ABC-Ausrüstung ausgestattet werden. Diese dient zum Schutz, wenn die Sprengung in der Nähe der Front geplant würde, sagte ein Militär mit Kenntnissen der russischen Ablaufplanung. Diese Vorbereitungen würden in Summe mehrere Tage in Anspruch nehmen. Offensichtlich ist es dazu nicht gekommen, wie es BND-Präsident Kahl bei der Anhörung in Berlin indirekt ausdrückt.

Die USA und die europäischen Staaten haben Putin vor einem Einsatz von Nuklearwaffen mit Nachdruck gewarnt. Der frühere US-General David Petraeus hat für den Fall eine Antwort der Nato skizziert, die eine Vernichtung russischer Kräfte in der Ukraine und im Schwarzen Meer durch konventionelle Waffen nach sich ziehen würde. Petraeus ist zwar nicht mehr aktiver Soldat, allerdings dürfte er seine Worte eng mit dem US-Verteidigungsministerium abgestimmt haben, wie Militärs betonen.

Zusätzlichen Druck hat das Militärbündnis Nato gegenüber Russland mit dem Manöver „Steadfast Noon“ aufgebaut, das am Montag angelaufen ist. Dieses findet zwar jährlich statt, und die Nato betonte auch, dass es keine Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands sei. Bei dem Manöver trainieren die Soldaten aber, wie Atomwaffen aus den unterirdischen Arsenalen zu den Kampfflugzeugen transportiert und dort montiert werden. Die rund 60 beteiligten Flugzeuge starten dann aber ohne ihre nuklearen Waffen.

Nato-Sprecherin Oana Lungescu sagte: „Diese Übung trägt dazu bei, dass die nukleare Abschreckung des Bündnisses sicher und effizient bleibt.“

BND rechnet mit langem Krieg in der Ukraine

Mit einer zeitnahen Entspannung rechnet der BND-Chef derweil nicht. „Beide Konfliktparteien im Ukrainekrieg suchen weiterhin die Entscheidung auf dem Schlachtfeld. Nahezu sicher werden die Kampfhandlungen im nächsten Jahr fortgeführt“, sagte Kahl während der Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Das 13-köpfige Gremium überwacht die Arbeit der Nachrichtendienste des Bundes und tagt normalerweise geheim. Nur einmal im Jahr befragen die Mitglieder die Behördenchefs öffentlich.

Kahl sagte, Putin sehe in der aus seiner Sicht „aggressiven“ Verbreitung des westlichen Gesellschaftsmodells von Freiheit und Demokratie eine „Hauptbedrohung“, da dieses Modell seine eigene Herrschaft „existenziell“ gefährde. „Es geht Putin in erster Linie also nicht um das Staatsgebiet der Ukraine, das er gerade mit einem brutalen Vernichtungskrieg überzieht“, erklärte der BND-Chef. „Es geht ihm um eine Kriegserklärung gegen die gesamte westliche, freiheitliche, demokratische Welt.“

„Wir werden nicht aufhören, bis wir alle Territorien der Ukraine befreit haben.“ (Foto: AP) Ukrainische Soldaten in Siegerpose

Wahrscheinlich sei Putin zu dem Ergebnis gekommen, erläuterte Kahl weiter, „dass der Westen auf Basis von Verhandlungen weder den von ihm behaupteten und eingeforderten russischen Sicherheitsinteressen noch dem Wunsch nach Wahrnehmung als Supermacht nachkommen wird“. Putin sei offensichtlich der Ansicht, dass der militärische Einfall in der Ukraine diese Defizite korrigieren kann.

Der BND-Chef schätzt, dass Putins Vorgehen wohl das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Kalkulation sei. „Er ist bereit, jetzt militärische, wirtschaftliche und politische Kosten eines Angriffskriegs gegen die Ukraine in Kauf zu nehmen, da ihm im Falle des Nichthandelns die Kosten für Russland in der Zukunft deutlich höher erscheinen, die durch eine weitere Annäherung der Ukraine an den Westen und die Nato entstehen würden.“

Verfassungsschutz befürchtet „deutliche Auswirkungen“ auf deutsche Sicherheitslage

Für Kahl liegt auf der Hand, dass eine Verhandlungslösung nicht die Absicht des Kremls sei. „Die dafür notwendige Bereitschaft zu Kompromissen ist nicht erkennbar“, sagte der Geheimdienstler. Wenn überhaupt, müsste eine Verhandlungslösung ohnehin „im Kern auch die russischen Sicherheitsinteressen erfüllen“. Und diese dürften eben nicht nur militärisch gefasst werden, so Kahl. „Putins Forderungen sind unauflöslich mit der Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen durch den Westen verbunden.“

Vom Vorgehen Russlands zeigte sich Kahl wenig überrascht. „Es ist eingetreten, was der BND über Jahre berichtet hat“, sagte er. „Putin wird – wie zuvor schon in Tschetschenien, Georgien, Syrien, auf der Krim und im Donbass – auch weiterhin Gewalt anwenden, um seine politischen Ziele durchzusetzen.“

Mit einer Teilmobilmachung will Russlands Präsident die Kampfkraft seiner Armee erhalten. (Foto: IMAGO/SNA) Eingezogene russische Soldaten

Der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, schätzt die Lage ähnlich ein: Aus einer schwelenden Systemrivalität sei nun ein „gefährlicher Kampf“ geworden, der auch „deutliche Auswirkungen“ auf die innerdeutsche Sicherheitslage habe. „Es ist tatsächlich ein Wendepunkt eingetreten“, sagte Haldenwang. „Diese beispiellose Aggression dominiert als Gamechanger auf unbestimmte Zeit alle sicherheitsrelevanten Politikfelder.“

Der Leiter des deutschen Inlandsgeheimdienstes sprach von einer „objektiven Verschärfung“ der Bedrohungslage, die „Hemmschwelle für nachrichtendienstliche Operationen“ werde weiter sinken. Dadurch eröffneten sich „neue Szenarien, die wir antizipieren und in zielgerichtetes Handeln umsetzen“. So habe den russischen Diensten „ein empfindlicher Schlag“ zugefügt werden können, als Anfang April 40 russische Nachrichtendienstoffiziere aus Deutschland ausgewiesen worden seien.

