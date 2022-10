Ukraine-Krieg Deutscher Auslandsgeheimdienst rechnet mit langem Krieg in der Ukraine

Berlin Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, rechnet mit einem noch lange anhaltenden Krieg in der Ukraine. „Beide Konfliktparteien im Ukrainekrieg suchen weiterhin die Entscheidung auf dem Schlachtfeld. Nahezu sicher werden die Kampfhandlungen im nächsten Jahr fortgeführt“, sagte Kahl am Montag in Berlin bei der jährlichen öffentlichen Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium.

Das 13-köpfige Gremium überwacht die Arbeit der Nachrichtendienste des Bundes und tagt normalerweise geheim. Nur einmal im Jahr befragen die Mitglieder die Behördenchefs öffentlich.

Kahl sagte, Russlands Präsident Wladimir Putin sehe in der aus seiner Sicht „aggressiven“ Verbreitung des westlichen Gesellschaftsmodells von Freiheit und Demokratie eine „Hauptbedrohung“, da dieses Modell seine eigene Herrschaft „existenziell“ gefährde.

„Es geht Putin in erster Linie also nicht um das Staatsgebiet der Ukraine, das er gerade mit einem brutalen Vernichtungskrieg überzieht“, erklärte der BND-Chef. „Es geht ihm um eine Kriegserklärung gegen die gesamte westliche, freiheitliche, demokratische Welt.“

Wahrscheinlich sei Putin zu dem Ergebnis gekommen, erläuterte Kahl weiter, „dass der Westen auf Basis von Verhandlungen weder den von ihm behaupteten und eingeforderten russischen Sicherheitsinteressen noch dem Wunsch nach Wahrnehmung als Supermacht nachkommen wird“. Putin sei offensichtlich der Ansicht, dass der militärische Einfall in der Ukraine diese Defizite korrigieren kann.

Der BND-Chef schätzt, dass Putins Vorgehen wohl das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Kalkulation sei. „Er ist bereit, jetzt militärische, wirtschaftliche und politische Kosten eines Angriffskriegs gegen die Ukraine in Kauf zu nehmen, da ihm im Falle des Nichthandelns die Kosten für Russland in der Zukunft deutlich höher erscheinen, die durch eine weitere Annäherung der Ukraine an den Westen und die Nato entstehen würden.“

Verfassungsschutz befürchtet „deutliche Auswirkungen“ auf die innerdeutsche Sicherheitslage

Für Kahl liegt auf der Hand, dass eine Verhandlungslösung nicht die Absicht des Kremls sei. „Die dafür notwendige Bereitschaft zu Kompromissen ist nicht erkennbar“, sagte der Geheimdienstler. Wenn überhaupt, müsste eine Verhandlungslösung ohnehin „im Kern auch die russischen Sicherheitsinteressen erfüllen“.

Und diese dürften eben nicht nur militärisch gefasst werden, sagte Kahl. „Putins Forderungen sind unauflöslich mit der Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen durch den Westen verbunden.“

>> Lesen Sie auch: Erneut Explosionen im Zentrum von Kiew – Heftige Kämpfe in Charkiw, Donezk und Cherson

Vom Vorgehen Russlands zeigte sich Kahl wenig überrascht. „Es ist eingetreten, was der BND über Jahre berichtet hat“, sagte er. „Putin wird – wie zuvor schon in Tschetschenien, Georgien, Syrien, auf der Krim und im Donbas – auch weiterhin Gewalt anwenden, um seine politischen Ziele durchzusetzen.“

Der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haldenwang, schätzt die Lage ähnlich ein: Aus einer schwelenden Systemrivalität sei nun ein „gefährlicher Kampf“ geworden, der auch „deutliche Auswirkungen“ auf die innerdeutsche Sicherheitslage habe. „Es ist tatsächlich ein Wendepunkt eingetreten“, sagte Haldenwang. „Diese beispiellose Aggression dominiert als Gamechanger auf unbestimmte Zeit alle sicherheitsrelevanten Politikfelder.“

Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz sprach von einer „objektiven Verschärfung“ der Bedrohungslage, die „Hemmschwelle für nachrichtendienstliche Operationen“ werde weiter sinken. Dadurch eröffneten sich „neue Szenarien, die wir antizipieren und in zielgerichtetes Handeln umsetzen“. So habe den russischen Diensten „ein empfindlicher Schlag“ zugefügt werden können, als Anfang April 40 russische Nachrichtendienstoffiziere aus Deutschland ausgewiesen worden seien.

