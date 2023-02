Ukraine-Krieg Deutschland könnte bis zu 160 Leopard 1-Kampfpanzer liefern

Rheinmetall und FFG können den Großteil ihrer Bestände an Leopard 1 aufrüsten. Ein Teil der Panzer ist derzeit laut Branchenkreisen in einem schlechten Zustand.

Es ist noch nicht klar, wann die Panzer einsatzbereit sein werden. (Foto: dpa) Ein ausgestellter Leopard-1-Panzer vor einer Kaserne

Berlin Die Ukraine könnte bis zu 160 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 aus deutschen Industriebeständen erhalten. Die Unternehmen Rheinmetall und FFG könnten einen Großteil ihrer bestehenden Fahrzeuge instandsetzen und für die Export in die Ukraine bereitstellen, berichteten Branchenkreise dem Handelsblatt. Sie bestätigte damit Angaben des FDP-Verteidigungspolitikers Marcus Faber. Die Bundesregierung hatte am Freitag bestätigt, dass eine Lieferung an die Ukraine frei gegeben werde, ohne allerdings Details zu nennen.

Der Hersteller Flensburger Fahrzeugbau (FFG) hat nach eigenen Angaben 99 Leopard 1 in seinen Hallen stehen, bei Rheinmetall sind es weitere 88 Kampfpanzer aus der der Modellreihe. Der Panzer ist der Vorläufer des Leopard 2, von dem die Ukraine bereits eine Zusage von 14 Einheiten aus Deutschland hat. Weitere Länder wollen ebenfalls Leopard 2-Panzer liefern.