Ukraine-Krieg Deutschland liefert Marder-Panzer an die Ukraine – Woher und wann sie kommen

Berlin Deutschland liefert der Ukraine Schützenpanzer des Typs Marder und ein Patriot-Raketenabwehrsystem. Die USA werden der Regierung in Kiew zudem leichte Bradley-Schützenpanzer und ebenfalls Patriot-Systeme zur Verfügung stellen. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend in einem Telefonat.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einer guten Entscheidung. „Wir haben seit Kriegsbeginn unsere Unterstützung im Zusammenspiel mit unseren Partnern immer stärker ausgeweitet. Es ist folgerichtig, dass wir auch diesen Schritt gehen“, sagte er.

Die Ukraine habe das Recht, sich selbst gegen den russischen Angriff zu verteidigen, und Deutschland habe die Pflicht, ihr dabei zu helfen. FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber nannte die Entscheidung „überfällig“. Seine Partei habe sich seit Monaten mit Nachdruck für die Lieferung eingesetzt.

Einen Tag zuvor hatte ein Mitarbeiter des französischen Präsidialamts bekannt gegeben, dass Präsident Emmanuel Macron seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski zugesagt habe, der Ukraine leichte Panzer des Typs AMX-10 RC zu liefern. Daraufhin hatten Verteidigungspolitiker der Ampelfraktionen den Druck auf Kanzler Scholz erhöht und die Lieferung von Mardern und Leopard-Kampfpanzern verlangt. Scholz hatte einen deutschen Alleingang bei der Lieferung von Panzern aus westlicher Fabrikation immer ausgeschlossen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

>> Lesen Sie hier: Übersicht zu den verschiedenen Panzer-Typen

Die deutsch-amerikanische Vereinbarung ist das Ergebnis von Abstimmungen, die seit dem 10. Dezember zwischen beiden Regierungen laufen. Deutschland und die USA wollen sich zudem um die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den jeweiligen Waffensystemen kümmern. Die Industrie verfügt über Dutzende ausgemusterte Schützenpanzer des Typs Marder. Sie hatte schon vor längerer Zeit mehrere Fahrzeuge instandgesetzt und Ausfuhranträge gestellt.

Marder könnten schnell geliefert werden

Nach Informationen des „Spiegel“ ist die Lieferung von 40 Exemplaren geplant, die ersten bereits im ersten Quartal. Sollte die Industrie diese Stückzahl nicht zeitnah liefern können, sei auch eine Abgabe aus Bundeswehrbeständen denkbar, meldet das Magazin unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Bei der Bundeswehr wird das Modell ausgemustert und durch den Nachfolger Puma ersetzt. (Foto: dpa) Wieder aufbereitete Marder-Schützenpanzer im Juli vor dem Rheinmetall-Werk in Unterlüß

Wie das Handelsblatt aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen erfuhr, stehen beim Hersteller Rheinmetall auch nach dem Ringtausch mit Griechenland noch mehr als 60 Marder auf Halde. Griechenland gibt Panzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine ab und soll dafür 40 Marder aus Deutschland erhalten. Möglich ist nun, dass einige für den Ringtausch vorgesehene Fahrzeuge nun zunächst in die Ukraine umgeleitet werden.

Ebenso denkbar ist, dass die Bundeswehr Marder aus dem eigenen Bestand abgibt und die Industrie die Lücke später wieder auffüllt. Sollten nur die bei Rheinmetall eingelagerten Marder aktiviert werden, dann würde es mindestens ein halbes Jahr brauchen, bis alle an die Ukraine geliefert werden könnten, hieß es in den Kreisen weiter.

Noch am Donnerstagvormittag sah es zunächst nach einem französischen Alleingang in der Panzerfrage aus. Dass Frankreich vorpresche, sei „ein Desaster für das deutsch-französische Verhältnis und die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik“, sagte Markus Kaim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Handelsblatt.

„Die anderen Partnerländer gehen wieder einmal zuerst voran“, schrieb die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), auf Twitter. „Jetzt können wir doch im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft auch endlich mal loslegen, oder?“, fragte sie und richtete sich dabei direkt an den Bundeskanzler.

Der Bundesregierung droht eine neue Debatte, was ein Kampfpanzer ist und was nicht. (Foto: Reuters) Ein Spähpanzer AMX 10 RC vorn, dahinter zwei Transportpanzer vom Typ Boxer der Bundeswehr

In Berliner Regierungskreisen hieß es dagegen, man sei schon seit Wochen eng mit Frankreich und den USA im Austausch über neue Waffenlieferungen. Mit anderen Worten: Alle hätten die neuen Lieferungen gemeinsam geplant, nur sei Macron mit der Ankündigung vorausgeeilt.

Beim französischen Panzer AMX-10 RC handelt es sich um einen leichten Radpanzer, der für Spähaufgaben, aber auch als Panzerjäger eingesetzt werden kann. Mit seiner 105-Millimeter-Kanone ist er vergleichsweise schwer bewaffnet, aber nicht mit dem Kampfpanzer Leopard zu vergleichen.

Die Marder- und Bradley-Schützenpanzer dienen dazu, Infanteristen an die Front zu bringen und ihnen dort Feuerschutz zu bieten. Sie sind also auch für Offensivoperationen geeignet. Gleiches gilt aber beispielsweise auch für noch aus Sowjetzeiten stammende Kampfpanzer, die Länder wie Polen aus ihren Beständen in großer Stückzahl an die Ukraine geliefert haben.

>> Lesen Sie auch: Kämpfen, Schützen, Spähen – Welcher Panzer-Typ kann was?

Sicherheitsexperte Kaim hatte nach der Bekanntgabe der geplanten französischen Lieferung gesagt, die Bundesregierung müsse nun Farbe bekennen, wie sie mit dem erkennbaren militärischen Stillstand im Ukrainekrieg umgehen wolle. Herrsche der Eindruck vor, dass der augenblickliche Frontverlauf noch keinen Friedensschluss erlaube, dann sollte Deutschland – in Abstimmung mit den Partnern – auch weitere Waffen liefern.

Der ukrainische und der französische Präsident bei einem Treffen im Sommer. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski (links) und Emmanuel Macron

Der Krieg, in dem aktuell keine Seite größere Geländegewinne erringt, könne aber auch eine Gelegenheit sein, gemeinsam beispielsweise mit Polen und Frankreich eine diplomatische Initiative zu starten, um ein Ende der Kampfhandlungen zu erreichen, gab Kaim zu bedenken. „Hier könnte die Bundesregierung zeigen, dass sie es mit dem erklärten Führungsanspruch ernst meint.“

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag allerdings betont, dass Verhandlungen mit der Ukraine über ein Ende der Kämpfe nur möglich seien, wenn Kiew die russischen Eroberungen anerkenne. Gleichzeitig ordnete der Kreml-Chef aber eine anderthalbtägige Feuerpause über das orthodoxe Weihnachtsfest an, auf die Kiew mit Zurückhaltung reagierte.

>> Lesen Sie hier: Die festgefahrene Schlacht – Sechs Faktoren, die für eine Entscheidung sorgen könnten

Bislang war Deutschland trotz hohen öffentlichen Drucks nicht bereit, Schützen- oder Kampfpanzer zu liefern oder die Genehmigung für den Export zu erteilen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hatte bereits im September erklärt, 16 ausgemusterte Marder-Schützenpanzer auf eigene Kosten wieder instand gesetzt zu haben, die sofort in die Ukraine geliefert werden könnten.

Deutschland liefert auch ein Patriot-System

Außerdem gab es Überlegungen, dass Länder, die den Kampfpanzer Leopard nutzen, sich zusammentun und einige Exemplare an die Ukraine abtreten könnten. Da es sich um ein deutsches Fabrikat handelt, müsste Deutschland aber auch hier die Ausfuhrgenehmigung erteilen. Dies zeichnet sich bislang aber nicht ab.

Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden kamen zudem überein, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken. Dies soll mit Patriot-Systemen geschehen. Im Oktober hatte Deutschland Polen angeboten, Patriots im Nachbarland zu stationieren, nachdem dort eine Rakete eingeschlagen war. Nach Ansicht der Ermittler handelte es sich dabei um eine verirrte Flugabwehrrakete.

Polen hatte daraufhin vorgeschlagen, die Patriot lieber der Ukraine zu übergeben, wo sie bessere Dienste leisten könnten. Der Vorschlag sorgte damals für erhebliche Verstimmungen im deutsch-polnischen Verhältnis. Nun will Deutschland eine Patriot-Flugabwehrbatterie liefern, nachdem die USA schon Ende Dezember eine entsprechende Ankündigung gemacht hatten. Russland beschießt seit Wochen zivile Ziele und die Infrastruktur in der Ukraine mit Raketen, Marschflugkörpern und sogenannten Kamikaze-Drohnen.

In der Liste, in der die Bundesregierung regelmäßig über vollzogene und bevorstehende Waffenlieferungen an die Ukraine informiert, tauchen die Marder und die Patriot-Batterie bislang nicht auf. Aktuell geplant ist aber, der Ukraine 114 Aufklärungsdrohnen aus Beständen der Industrie zu liefern. Neu geliefert wurden jüngst zudem unter anderem 20 Raketenwerfer des Kalibers 70 Millimeter auf Pick-up-Trucks inklusive Munition, die ebenfalls von der Industrie zur Verfügung gestellt und aus Bundesmitteln finanziert werden.

Insgesamt hat die Bundesregierung bis zum 2. Januar Genehmigungen für die Lieferung von Rüstungsgütern im Wert von 2,4 Milliarden Euro an die Ukraine erteilt.

Mehr: Mehrfachraketenwerfer, Panzer, Haubitzen – Berlin genehmigte im Jahr 2022 Rüstungsexporte für mehr als acht Milliarden Euro