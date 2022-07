Ukraine-Krieg Deutschland liefert Panzer, die Brücken legen können – Raketenwerfer angekommen

Mittlerweile sind weitere Panzer aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Auch aus Griechenland könnte die ukrainische Armee schon bald Lieferungen erhalten.

Das Gerät aus Bundeswehrbeständen soll ukrainische Truppen in die Lage versetzen, Gewässer oder andere Hindernisse zu überwinden. (Foto: dpa) Brückenlegepanzer Biber

Berlin, Athen Deutschland weitet seine militärische Unterstützung für die Ukraine aus. Wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, werden aus Beständen der Bundeswehr insgesamt 16 Brückenlegepanzer des Typs Biber geliefert. Die Pionierfahrzeuge sollen die ukrainischen Truppen in die Lage versetzen, im Gefecht Gewässer oder andere Hindernisse zu überwinden. Die ersten sechs Panzer sollen ab dem Herbst noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, die übrigen zehn im kommenden Jahr.

Bereits zuvor hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mitgeteilt, dass Deutschland auch ein sogenanntes ABC-Abwehrpaket zur Verfügung stellen wird. Es besteht aus sechs Fahrzeugen mit Ausrüstung zur Dekontaminierung nach atomaren, biologischen oder chemischen Angriffen.

Nach Angaben des Ministeriums sind mittlerweile auch fünf der insgesamt 30 Flugabwehrpanzer Gepard, die drei Mehrfachraketenwerfer des Typs Mars und 33 von insgesamt 54 gepanzerten Truppentransportern M-113 in der Ukraine angekommen. Letztere stammen aus dänischen Beständen, Deutschland hat aber die Umrüstung finanziert und organisiert.