Das britische Magazin „The Economist“ listete Österreich auf Platz Zwei der Länder, die für das russische Regime besonders hilfreich sind. Wie kam es dazu?

Putin hat enge Beziehungen zu österreichischen Politikern. (Foto: AP) Russlands Präsident Wladimir Putin

„Lieber Wladimir Wladimirowitsch“, so beginnt der Brief des österreichischen Investors Siegfried „Sigi“ Wolf, den er an den russischen Präsidenten Wladimir Putin richtet. Wolf will ihm darin sein Vorhaben, die brach liegende russische Autoindustrie zu retten, schildern – mitten im Angriffskrieg auf die Ukraine, wie der „Spiegel“ herausfand.

Wolf, Unternehmer und Aufsichtsratsmitglied unter anderem bei der Volkswagen-Dach-Holding Porsche SE, ist nicht der einzige Österreicher, der mit Putin in Kriegszeiten guten Kontakt pflegt und ans Geschäft denkt.

Das britische Magazin „The Economist“ zeichnete die Alpenrepublik kürzlich mit dem wenig schmeichelhaften Titel „Putins nützliche Idioten“ aus und sah es neben allen anderen Ländern, die dem Kreml-Chef dienlich sind, direkt auf Platz zwei hinter Ungarn.

