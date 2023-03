Ukraine-Krieg Dramatischer Munitionsmangel in Europa – so will die EU die Produktion ankurbeln

Der Ukraine fehlen Granaten, um russische Angriffe abzuwehren. Europas Depots leeren sich. Die EU will nun Nachschub organisieren – mit industriepolitischen Eingriffen.

Der Ukraine fehlt vor allem Artilleriemunition der Größe 155 mm. Europa will nun die Produktion ankurbeln. Bislang wurde einiges von den USA geliefert. (Foto: AP) US-Granaten für die Ukraine

Brüssel, Berlin Angesichts des blutigen Abnutzungskriegs in der Ukraine will die EU die Munitionsproduktion in Europa erheblich steigern. Mitarbeiter des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell haben dafür einen Drei-Punkte-Plan erstellt, der kommende Woche beim informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister in Stockholm diskutiert werden soll. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor.

Die EU fordert die Mitgliedstaaten darin auf, „umgehend“ Artilleriegranaten mit dem Nato-Standard-Kaliber 155 Millimeter in die Ukraine zu liefern. Zweitens schlägt sie vor, die staatlichen Aufträge an Munitionsfabriken europaweit zu bündeln und so bessere Konditionen zu erhalten. Drittens plädiert die EU für eine Rüstungsindustriepolitik, um die Produktionskapazität der Rüstungsindustrie zu vergrößern.

Mit dem Plan verfolgt die EU zwei Ziele. Zum einen will sie den hohen Munitionsbedarf der Ukraine decken, die in ihrem Abwehrkampf derzeit mit deutlich weniger Artilleriegeschossen auskommen muss als die russischen Invasoren. Zum anderen soll der Borrell-Plan die Wehrhaftigkeit der Mitgliedstaaten wiederherstellen, die durch eine jahrzehntelange Vernachlässigung des Militärs gelitten hat.