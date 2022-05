Ukraine-Krieg EU bereitet Ölembargo gegen Russland vor – Wie würden sich die neuen Sanktionen auswirken?

Die EU strebt einen Importstopp für russisches Öl an, der zum Jahresende greifen könnte. Deutschland unterstützt den Plan – andere Länder sperren sich noch.

Aktivisten malen den Schriftzug „Oil fuels war“ auf den Rumpf eines Schiffes, das russisches Öl auf der Ostsee transportiert. (Foto: dpa) Greenpeace-Aktion auf der Ostsee in Schleswig-Holstein

Brüssel, Berlin Die Europäische Union will russisches Öl boykottieren – allerdings erst nach einer monatelangen Übergangsfrist. Das ist das Ergebnis von Sanktionsgesprächen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission am Wochenende, wie das Handelsblatt von EU-Diplomaten erfuhr. Die Bundesregierung hatte zuvor ihren Widerstand gegen Ölsanktionen aufgegeben.

Größtes Hindernis sind nun die Versorgungsprobleme der Slowakei und Ungarns. Beide Länder sind stark von russischem Öl abhängig und haben keine Häfen, an denen Tankschiffe anderer Lieferanten ihre Ladung löschen könnten.

Die Europäer arbeiten an einer Lösung, möglicherweise in Form einer Ausnahmeregelung für Ungarn und die Slowakei oder einer verlängerten Übergangsperiode.

Deutschland könne ein Ölembargo tragen, bestätigte dagegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin nach einem Treffen mit Verbänden der mittelständischen Wirtschaft. „Andere Länder sind noch nicht so weit.“

Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Ölsanktionen:

Was will die EU erreichen?

