Ukraine-Krieg EU plant weitere Sanktionen gegen Russland – hat aber nicht viele Optionen

Nach der russischen Teilmobilmachung will die EU ihre Sanktionen gegen das Land verschärfen. Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Die EU-Kommissionspräsidentin lässt weitere Sanktionen gegen Russland erarbeiten. (Foto: IMAGO/Future Image) Ursula von der Leyen

Brüssel Die EU will zügig auf die russische Eskalation im Ukrainekrieg reagieren. Noch am Mittwochabend trafen sich die 27 EU-Außenminister am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu einer Krisensitzung. In einer einstimmig beschlossenen Deklaration kündigten sie an, „sobald wie möglich“ zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Die EU-Kommission wird in den kommenden Tagen erste Vorschläge mit den Mitgliedstaaten besprechen. Beschlossen werden müssten sie einstimmig von den 27 EU-Botschaftern in Brüssel.

Das Außenministertreffen in New York sei informell gewesen, deshalb habe man noch keine konkreten Sanktionen beschließen können, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. „Es ist klar, dass es wenige Stunden nach Putins Rede darum ging, eine starke Botschaft zu senden. Das war der Zweck der Ratssitzung.“