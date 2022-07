Ukraine-Krieg Insider: Wieder Gas durch Nord Stream 1 – aber Putin droht mit „dauerhaft reduzierten Mengen“

Düsseldorf, Riga Nach der routinemäßigen Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 will Russland Branchenkreisen zufolge wieder Gas nach Europa liefern. Das werde allerdings auf reduziertem Niveau geschehen, bestätigte eine mit den russischen Exportplänen vertraute Person am Dienstagabend dem Handelsblatt. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters mit Berufung auf zwei Quellen entsprechend berichtet.

Man habe für erste Liefermengen nun eine Bestätigung gesehen, sagte eine Insider dem Handelsblatt. Am Mittwoch könnte die Zusage der vollen 40 Prozent folgen. Dieselbe Menge war auch vor der Wartung seit Mitte Juni über die Pipeline gekommen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte den Bericht auf Anfrage des Handelsblatts am Nachmittag nicht kommentieren wollen.

Kremlchef Wladimir Putin sagte in der Nacht während eines Besuchs im Iran, über Nord Stream 1 könnten dann statt 60 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag nur noch 30 Millionen Kubikmeter nach Deutschland gepumpt werden. Er drohte mit dauerhaft reduzierten Liefermengen, sollte Russland eine in Kanada gewartete Turbine nicht rasch zurückbekommen. Damit würde die tägliche Lieferkapazität auf rund ein Fünftel der ursprünglichen Menge fallen. Laut Bundesregierung ist die Turbine auf dem Weg nach Russland – und für den regulären Betrieb der Pipeline auch nicht notwendig.

Der russische Gas-Monopolist Gazprom hatte die Kapazität der Lieferungen durch Nord Stream 1 bereits im vergangenen Monat auf 40 Prozent beschnitten und dies auf die Wartung einer Turbine zurückgeführt. Seit dem 11. Juli fließt zudem mit Beginn der angekündigten jährlichen Wartung gar kein Gas mehr durch die Ostseeverbindung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Aussicht auf eine baldige Wiederaufnahme russischer Lieferungen über Nord Stream 1 drückte am Dienstag den Gaspreis. Der europäische Future fiel um 3,1 Prozent auf 154,25 Euro je Megawattstunde.

Auch die Aktienbörsen reagierten am Nachmittag deutlich auf die Meldung: Der deutsche Leitindex Dax gewann innerhalb weniger Minuten rund 250 Punkte dazu und schloss 2,7 Prozent im Plus.

Könnte Russland „mit der Liefermenge spielen“?

Der britische Ökonom Timothy Ash erklärt, dass Russland aus technischer Sicht durchaus die Möglichkeiten hätte, die Gaslieferungen über Nord Stream 1 komplett auszusetzen. Doch dieses Szenario hält er für unwahrscheinlich.

Stattdessen geht Ash davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin „mit der Liefermenge spielen“ könnte, sie kurzfristig je nach Belieben anheben und drosseln dürfte. Die Entscheidung liegt dabei nach Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers allein beim Präsidenten. „Es gibt nur einen Spieler in der Entscheidung, ob und wie viel Gas fließt – und der heißt Wladimir Putin“, so Ash, der im Rahmen des Russland- und Eurasien-Programms des Think Tanks Chatham House forscht und zudem beim Vermögensverwalter Bluebay tätig ist.

So warnte Putin am Dienstagabend bereits vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kremlchef in der Nacht zum Mittwoch am Rande eines Treffens in Teheran der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Stattdessen verwies er auf Nord Stream 2: „Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen.“ Denkbar wäre, dass Moskau Nord Stream 1 als Druckmittel verwenden will, um die Inbetriebnahme der Schwester-Pipeline zu erzwingen.

„Putin wird nicht zur vollen Auslastung zurückkehren“, ist sich auch Ash sicher, denn damit würde sich der russische Präsident in seinen Möglichkeiten einschränken, effektiv Druck auf westliche Staaten und vor allem Deutschland auszuüben.

Ash sieht dahinter eindeutig politisches Kalkül: „Es sieht so aus, als würde Putin versuchen, in der Ukraine im Herbst einen Deal durchzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann er über die Gaslieferungen Druck auf Europa ausüben. Denn die europäischen Staaten könnten dann wiederum versuchen, die Ukraine zu überreden, Putins Bedingungen zuzustimmen – also Gebiete im Osten aufzugeben.“

Seit dem 14. Juni hat Gazprom seine Lieferungen über Nord Stream 1 massiv gedrosselt und das mit technischen Mängeln begründet. Kritiker werfen dem Kreml mit Blick auf die eingeschränkten Gaslieferungen dagegen politisches Kalkül vor.

Wegen einer fehlenden Turbine habe man die Gasmengen drosseln müssen, hatte Gazprom stets betont. Eine Gasturbine des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy musste zur Wartung nach Kanada, konnte aufgrund bestehender Sanktionen jedoch nicht wieder nach Russland geliefert werden. Mittlerweile ist die Turbine jedoch über Deutschland auf dem Rückweg.

Mehr: Das sind vier Szenarien zur Zukunft von Nord Stream 1