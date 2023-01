Ukraine-Krieg Kämpfen, Schützen, Spähen: Welcher Panzer-Typ kann was?

Die Ukraine fordert von ihren Verbündeten weitere Panzer westlicher Bauart. Solche Fahrzeuge für die Front werden in mehrere Kategorien unterschieden. Eine Übersicht.

Dieses undatierte Foto zeigt Kampfpanzer von Typ AMX-10 RC. Frankreich hatte der Ukraine am Mittwoch die Lieferung des Spähpanzers AMX-10 RC zugesagt, der Elyseepalast sprach von einem „leichten Kampfpanzer“. (Foto: dpa) Französische AMX-10 RC-Panzer

Berlin Die Bundesregierung will zeitnah über Panzerlieferungen an die Ukraine entscheiden. Es werde in „allernächster Zeit einen qualitativ neuen Schritt“ bei Rüstungsexporten in das kriegsgebeutelte Land geben, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Man stehe dazu in „enger Koordination“ mit den USA und Frankreich, hieß es in Berlin.

Es werde zügig beraten und dann würden auch Entscheidungen getroffen, kündigte Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck am Donnerstag bei einem Besuch in Norwegen an. Habeck bezog sich auf die Ankündigung Frankreichs, Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC an die Ukraine liefern zu wollen. Die USA erwägen darüber hinaus Schützenpanzer des Typs Bradley zur Verfügung zu stellen.

Doch welches Fahrzeug ist überhaupt für welche Zwecke geeignet? Welcher Panzer wird wo eingesetzt? Und wieso ist die Aussage Frankreichs, „leichte Kampfpanzer“ liefern zu wollen, irreführend?

Diese Übersicht erklärt die fünf wichtigsten Panzer-Typen.

Kampfpanzer

Darunter verstehen die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags ein Gefährt mit Gleiskettenantrieb und einer „sehr leistungsfähigen Kanone als Hauptbewaffnung in einem um 360 Grad drehbaren Geschützturm“.

Im Rahmen eines sogenannte Ringtauschs lieferte Deutschland die Militärfahrzeuge an Tschechien. (Foto: dpa) Leopard-2-Panzer

Der Kampfpanzer ist demnach auf dem Schlachtfeld das „am besten gepanzerte Fahrzeug“. Beispiele für den im Englischen Main Battle Tank (MBT) genannten Typ sind der deutsche Leopard 2, der US-amerikanische M1 Abrams, der britische Challenger 2 oder der französische Leclerc.

Schützenpanzer

Diese Fahrzeuge sind nach Definition des Bundestags keine Kampfpanzer. Trotzdem kommen sie an vorderster Front zum Einsatz und bieten einen fast annähernd gleichen Schutz.

Ein Panzer der Bundeswehr vom Typ Puma fährt während einer Gefechtsvorführung über einen Übungsplatz. (Foto: dpa) Puma-Schützenpanzer

Soldaten können im Gefecht geschützt durch die Panzerung aus dem Fahrzeug heraus schießen. Die im Englischen Infantry Fighting Vehicle (IFV) genannten Gefährte sind meist mit leichter Kanone und immer öfter mit panzerbrechenden Lenkflugwaffen bestückt. Die Bundeswehr nutzt die Modelle Marder und Puma.

Die Panzer des Typs Puma hatten in Deutschland zuletzt großes Aufsehen erregt: 17 von 18 der Gefährte, die für einen Nato-Einsatz vorgesehen waren, waren während Übungen ausgefallen und mussten repariert werden.

Spähpanzer

Dabei handelt es sich um schnelle, kleine, geräuscharme und nur leicht bewaffnete Fahrzeuge, die meist als Radpanzer gebaut werden.

Im Camp Castor in Mali wir ein Spähwagen des Typs Fennek von der Bundeswehr gewartet. (Foto: imago images/Joerg Boethling) Spähpanzer Fennek

Unter dem Motto „Sehen, ohne gesehen zu werden“ wird etwa der Spähwagen Fennek bei der Bundeswehr eingesetzt. Diese Definition widerspricht dem Panzermodell, das Frankreich an die Ukraine liefern will und ebenfalls als „Spähpanzer“ bezeichnet wird. Tatsächlich ist besagter AMX-10 RC ein Radpanzer mit großer Kanone.

Transportpanzer

Die Mannschaftstransportwagen sind dem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa von 1990 zufolge für den Transport einer Infanteriegruppe, Verletzten oder Munition konstruiert und nur leicht bewaffnet.

Der Fuchs kommt auch in Mali zum Einsatz. (Foto: imago images/Joerg Boethling) Transportpanzer Fuchs

Die Panzerung der im Englischen Armoured Personal Carrier (APC) genannten Gefährte kann in der Regel nur gegen leichte und mittlere Infanteriewaffen bestehen. In der Bundeswehr sind die Modelle Fuchs und Boxer im Einsatz.

Spezialpanzer

Diese Kampffahrzeuge erfüllen auf dem Schlachtfeld einen Sonderauftrag. Mit dem Bergepanzer Büffel rettet die Bundeswehr liegengebliebene schwere Gefährte unter Beschuss, Flüsse und Gräben macht der Brückenlegepanzer Biber passierbar.

Neben Schwimmpanzern, die zu den Amphibienfahrzeugen gehören, oder Minenräumpanzern gibt es etwa auch Flugabwehrpanzer wie den Gepard. Das von der Bundeswehr nicht mehr genutzte Modell wurde Ende 2022 an die Ukraine geliefert.

Ein Gepard der Bundeswehr während einer Vorführung. Die Hauptaufgabe ist die Bekämpfung von Luftfahrzeugen. (Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp) Flugabwehrpanzer Gepard

