Ukraine-Krieg Kein Gas-Embargo: Chemieindustrie stützt Habecks Kurs

Spitzenmanager der Chemieindustrie werben dafür, russisches Gas nicht mit einem Import-Stopp zu belegen. Sie fürchten viele unkalkulierbare Folgen.

Chemieindustrie: "In dieser Situation müssen wir alle eng zusammenstehen“. (Foto: Getty Images) Wirtschaftsminister Robert Habeck

Berlin Der Brief ist Solidaritätsbekundung und Durchhalteappell zugleich: In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bedanken sich Spitzenmanager deutscher Chemieunternehmen bei Habeck für dessen „differenzierte Argumentation“ in der Frage russischer Gaslieferungen. Zugleich sichern sie ihm Unterstützung zu und stellen in Aussicht, alles zu tun, „damit die Wertschöpfungsketten in unserer Gesamtwirtschaft auch in der Krise intakt bleiben“.

Absender des Schreibens ist Christian Kullmann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) und Evonik-Chef. Unterzeichnet haben es neben Kullmann aber auch alle Vizepräsidenten und Präsidiumsmitglieder des VCI, darunter Bayer-Chef Werner Baumann, BASF-Chef Martin Brudermüller, Covestro-Chef Markus Steilemann sowie die Chefs von Wacker Chemie und Lanxess, Christian Hartel und Matthias Zachert.

„Deutschland steht vor der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Situation müssen wir alle eng zusammenstehen“, heißt es in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt.

>> Lesen Sie hier: Wacker Chemie bereitet Kunden auf höhere Preise vor

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen