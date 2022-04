Ukraine-Krieg Kommunen fordern mehr Geld für Ukraine-Flüchtlinge

Über die Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen bahnt sich neuer Streit an. Die Kommunen glauben nicht, dass die Milliardenhilfe des Bundes dem tatsächlichen Bedarf gerecht wird.

Berlin hat besondere Belastungen zu schultern, weil viele Geflüchtete von Anfang an zuerst hier ankamen und oft bleiben wollen. (Foto: dpa) Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof

Berlin Die kommunalen Spitzenverbände bezweifeln, dass die jüngsten Vereinbarungen der 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bund über die Finanzierung der Ukraine-Flüchtlinge ausreichend sind.

Der Bund zahle den Ländern und Kommunen dieses Jahr pauschal zwei Milliarden Euro, unabhängig davon, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland ankämen. „Schon jetzt ist aber klar, dass die Bundesgelder nicht ausreichen werden – für Kinderbetreuung, Schule, Pflege oder um Menschen mit Behinderungen zu versorgen“, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert, dem Handelsblatt. „Die Länder müssen deshalb in die eigene Tasche greifen und das, was fehlt, aufstocken.“

Der Städte- und Gemeindebund erinnerte daran, dass die Kommunen bereits „in großem Umfang“ in Vorleistung getreten seien. So seien etwa Hallen umgebaut, Catering organisiert, Sicherheitsdienste beauftragt, zusätzliche Kita- und Schulplätze eingerichtet worden. „In Einzelfällen sind dafür schon Kosten von bis zu 2.900 Euro pro geflüchtete Person entstanden“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt.