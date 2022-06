Ukraine-Krieg Luftabwehrsysteme, Sanktionen, Export von Getreide:: Selenski bittet G7 wohl um umfangreiche Hilfe

Der russische Angriffskrieg wird am zweiten Gipfeltag eines der beherrschenden Themen sein. Der ukrainische Präsident nimmt per Video-Schalte an einem Gespräch teil – und hat klare Vorstellungen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nimmt an einer Arbeitssitzung der G7 teil. (Foto: dpa) G7- Arbeitssitzung Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bittet die G7-Staats- und Regierungschefs laut einem Diplomaten um umfassende Hilfe im Verteidigungskrieg gegen Russland. In einem per Video-Schalte geführten Gespräch habe Selenski die Gipfelteilnehmer auf Schloss Elmau gebeten, Luftabwehrsysteme zu liefern. Zudem sollten die sieben führenden westlichen Industriestaaten für weitere Sanktionen gegen Russland sorgen, der Ukraine beim Export von Getreide helfen und dem Land finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau zur Verfügung stellen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird am zweiten Gipfeltag eines der beherrschenden Themen sein. Im Anschluss an die Video-Schalte hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Staats- und Regierungschefs von fünf Gastländern zur Teilnahme an den Beratungen eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. In der größeren Runde sollen unter anderem die Klimakrise sowie die Themen Energiesicherheit und Gesundheit diskutiert werden. Später am Tag soll auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres zugeschaltet werden, etwa zu Beratungen über die drohende Hungerkrise. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Ukrainekrieg im Newsblog

