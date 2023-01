Fast ein Jahr ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vergangen. Kiew hat in dieser Zeit große Siege errungen und die militärische Überhand gewonnen. Bleibt das so? Eine Analyse.

Der Beschuss eines Feldes in der Nähe von Izium in der Region Charkiw hat eine Kraterlandschaft hinterlassen. (Foto: dpa) Kriegsschauplatz

Berlin Nach zehn Monaten des unerbittlichen Krieges in der Ukraine haben sich die Perspektiven verschoben. Die allermeisten Experten halten es nicht mehr für ausgeschlossen, dass Kiew als Sieger in dem Konflikt mit Moskau vom Feld geht – so weit jedenfalls, dass sich die russischen Truppen mindestens bis zu den Grenzen des 24. Februar zurückziehen müssen.

Seit der ersten russischen Offensive und großen Landgewinnen, die rund ein Fünftel des ukrainischen Territoriums umfassten, drängen die ukrainischen Streitkräfte die Truppen von Wladimir Putin stetig zurück. Das allein hatten viele der Experten, die nun die Ukraine im Vorteil sehen, im Februar für absolut unmöglich gehalten.

