Ukraine-Krieg Rheinmetall könnte in diesem Jahr mehr als 100 Kampfpanzer an die Ukraine liefern

Die Industrie bereitet sich auf Panzerlieferungen vor. Neben Leopard 1 und 2 könnte wohl auch das britische Modell Challenger 1 aufgearbeitet und übergeben werden. Jetzt ist Berlin am Zug.

Die Bundeswehr müsste diesen Überlegungen zufolge keine Einheiten abgeben, was deren Abwehrkraft erhalten würde. (Foto: AFP/Getty Images) Leopard 2

Berlin Die deutsche Rüstungsindustrie bereitet sich auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine vor. Neben dem Leopard 2 könnten auch Leopard 1 und das britische Modell Challenger 1 aufgearbeitet und an Kiew übergeben werden, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Die Bundeswehr müsste diesen Überlegungen zufolge keine Einheiten abgeben, was deren Abwehrkraft erhalten würde.

Mit dem Challenger 1 hatten viele Beobachter nicht gerechnet. Ins Spiel bringt ihn der Rheinmetall-Konzern, der den Kreisen zufolge eine hohe zweistellige Anzahl des britischen Panzers von Oman kaufen und aufrüsten würde. Die Fahrzeuge könnten noch in diesem Jahr an die Ukraine übergeben werden, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person.

Die Ukraine erhält bereits britische Kampfpanzer, allerdings vom Typ Challenger 2. Dieser ist moderner als sein Vorläufer, allerdings hätten beide Modelle die gleiche Hauptwaffe, was die Versorgung mit Munition und die Logistik erleichtern würde.