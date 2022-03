Ukraine-Krieg Ringen um den Importstopp: Das Dilemma der Energiesanktionen

Europa streitet über weitere Sanktionen gegen Russland. Experten widersprechen Scholz' Aussage, Putin könne mit den Einnahmen für Öl und Gas nichts anfangen.

Bislang sträubt sich Deutschland gegen einen Importstopp von russischer Energie. (Foto: dpa) Ölfeld in Russland

Zürich, Brüssel, Berlin, Düsseldorf Der Streit um Gaslieferungen zwischen den Industriestaaten und Russland geht in eine neue Runde: Die Energieminister der G7-Staaten haben am Montag unter Vorsitz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einstimmig die Forderung des russischen Präsidenten Wladimir Putin abgelehnt, russische Energielieferungen künftig in Rubel statt in Euro oder Dollar zu bezahlen.

Man sei sich einig gewesen, dass Putins Forderung Vertragsbruch bedeute, sagte Habeck im Anschluss an das Treffen. „Wir lassen uns nicht spalten.“ Putin stehe „mit dem Rücken zur Wand, sonst hätte der diese Forderung nicht gestellt“, ergänzte er. Die Minister hätten Unternehmer einhellig aufgefordert, nicht in Rubel zu bezahlen.

