Ukraine-Krieg Scholz hofiert Japan, Ampelparteien drohen China: Berlin beginnt neue Peking-Politik

Der Bundeskanzler stärkt demonstrativ die Beziehungen zu Tokio. Zugleich kündigen die Regierungsparteien Sanktionen an, wenn China Russland im Ukraine-Krieg helfen sollte.

Stärkung der Beziehungen jenseits von China. (Foto: AP) Bundeskanzler Olaf Scholz beim japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida

Brüssel In erstaunlichem Tempo korrigiert die Ampelkoalition die strategischen Weichenstellungen der vergangenen Jahrzehnte. Das gilt nicht nur für die energiewirtschaftliche Kooperation und Verständigungsbemühungen mit Russland, sondern auch für die Beziehungen zu China.

So machte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag im Rahmen seines Antrittsbesuchs bei Japans Regierungschef Fumio Kishida am Donnerstag deutlich: „Es ist kein Zufall, dass mich meine erste Reise als Bundeskanzler in diese Weltregion heute hierher, nach Tokio, führt.“ Bereits kurz nach seinem Amtsantritt hatte Scholz Kishida als ersten Regierungschef im indo-pazifischen Raum angerufen - nicht etwa China, das die damalige Kanzlerin Angela Merkel deutlich öfter besucht hatte als Japan.

Bei ihrem Treffen vereinbarten Scholz und Kishida nun, dass die beiden exportorientierten Nationen stärker gemeinsam gegen Aggressoren und für gemeinsame Werte und Freihandel auftreten wollen.

