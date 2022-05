Ukraine-Krieg Scholz will wegen Steinmeier-Ausladung nicht nach Kiew reisen: „Das steht der Sache im Weg“

Der Bundeskanzler weißt im ZDF-Interview den Vorwurf zurück, in der Ukrainekrise zu zögerlich zu sein. Kiews Haltung in der Causa Steinmeier „kann nicht funktionieren“.

„Unser Ziel ist, dass es sofort zum Ende der Kampfhandlungen kommt, dass Russland den Krieg beendet und seine Soldaten aus der Ukraine zurückzieht“, sagte der Kanzler. (Foto: Reuters) Olaf Scholz

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz will wegen der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die ukrainische Seite vorerst nicht in die Hauptstadt Kiew reisen. Es sei „ein ganz bemerkenswerter Vorgang“ gewesen, den gerade mit großer Mehrheit wiedergewählten Bundespräsidenten auszuladen, sagte der SPD-Politiker am Montag in der ZDF-Sendung „Was nun?“. Scholz stellte mit Blick auf eine eigene Reise klar: „Das steht der Sache im Weg.“

Auf die Frage, wie das aufgelöst werden könne, sagte der Kanzler: „Erstmal muss es für uns als Demokratinnen und Demokraten dazugehören, dass wir über diese Sache keinen Zweifel haben: Das kann man nicht machen.“