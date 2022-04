Ukraine-Krieg Söder und Habeck fordern schnellere Waffenlieferungen

Berlin Nach Berichten über Gräueltaten in der Ortschaft Butscha nahe Kiew werden in Deutschland Forderungen laut, die Ukraine stärker als bisher mit Waffenlieferungen zu unterstützen. „Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine viel zu wenig“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Henning Otte, dem Handelsblatt. Offenbar seien sich die drei Koalitionäre der Ampel nicht darüber einig, welchen Beitrag Deutschland leisten solle. „Dadurch geht der Ukraine viel wertvolle Zeit verloren“, sagte Otte.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte, die Lieferung von militärischem Gerät und Waffen sollte seiner Auffassung nach „uneingeschränkt und in großem Umfang fortgesetzt werden“. Deutschland müsse nur darauf achten, nicht selbst Kriegspartei zu werden.

So fürchten Experten, dass Russland es beispielsweise als Kriegsgrund sehen könnte, wenn für die ukrainische Armee bestimmte Flugzeuge von Nato-Territorium aus in den ukrainischen Luftraum einfliegen würden. Im März waren deshalb Überlegungen, Mig-29-Jets der polnischen Luftwaffe an die Ukraine zu liefern, wieder verworfen worden.

Über den genauen Umfang und die Art der Waffenlieferungen hüllt sich die Bundesregierung weiter in Schweigen. Bekannt ist, das Deutschland in größerem Umfang Panzer- und Flugabwehrwaffen, Schutzausrüstung und Munition geliefert hat. Auch erteilte die Regierung die Genehmigung, dass Tschechien Schützenpanzer, die es aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR erworben hatte, an die Ukraine weitergeben darf.

Außerdem gibt es laut „Süddeutscher Zeitung“ eine Liste, in der die Rüstungsindustrie Güter im Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro aufgezählt hat, die kurzfristig an die Ukraine geliefert werden könnten. Dazu gehören Panzerfäuste, Aufklärungsdrohnen, Mörser, Maschinenkanonen, Nachtsicht- oder Radargeräte.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte vergangene Woche während ihrer USA-Reise erklärt, dass Deutschland bis dahin Rüstungsgüter im Wert von 80 Millionen Euro an die Ukraine geliefert habe. Damit sei Deutschland zweitgrößter Lieferant. Später korrigierte ein Sprecher des Ministeriums, dass sich das nur auf das Gewicht des gelieferten Materials beziehe, worunter auch Treibstoff fallen könnte. Nach dem Wert liege Deutschland auf Rang drei.

Großbritannien erwägt mehr Militärhilfe

Auch daran gibt es allerdings Zweifel, weil andere Länder deutlich transparenter informieren – und auf weit höhere Summen kommen. So kündigte die US-Regierung Mitte März eine zusätzliche Tranche von Waffenlieferungen im Volumen von 800 Millionen Dollar an. Estland hat nach eigenen Angaben Waffen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro geschickt. Allerdings ist es ein Unterschied, ob beim Abgabewert beispielsweise der Anschaffungspreis zugrunde gelegt wird oder das Volumen nach Abschreibungen und Wertverlust.

Großbritannien hat nach Regierungsangaben bis zum 23. März Rüstungsgüter für umgerechnet 132 Millionen Euro geliefert. Das Land erwägt, seine Militärhilfe noch auszubauen, wie ein Sprecher von Premier Boris Johnson am Montag sagte. So gebe es Anfragen zu Ausrüstung, mit der sich die Ukraine gegen Angriffe von Schiffen aus verteidigen könne.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk erklärte im Interview mit dem „Tagesspiegel“, sein Land sei froh, dass Deutschland es innerhalb eines Monats in die Top Ten der Waffenlieferanten geschafft habe. Das sei „wirklich etwas, das man würdigen muss“, weil die Bundesrepublik ja im Gegensatz zu anderen Ländern, die schon vor dem russischen Einmarsch geliefert hätten, bei null gestartet sei.

Von der Liste der Industrie mit Rüstungsgütern im Wert von 300 Millionen Euro habe seine Regierung zuerst aus den Medien erfahren, bevor Wirtschaftsminister Habeck sie übergeben habe, sagte Melnyk weiter. Allerdings enthalte diese Liste kein schweres Gerät, das dringend gebraucht werde. Auch gebe es bisher keine konkrete Zusage, in welchem Umfang die Bundesregierung Käufe bei den Herstellern finanzieren wolle.

„Das ist eine Blamage für Deutschland und kann so nicht weitergehen.“ (Foto: dpa) CSU-Chef Markus Söder zur Arbeit des Bundesverteidigungsministeriums

Auch in Deutschland werden Forderungen lauter, Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschleunigen. Die Bürokratie im Bundesverteidigungsministerium verhindere mehr Tempo, sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. Ministerin Lambrecht wirke komplett überfordert. „Das ist eine Blamage für Deutschland und kann so nicht weitergehen.“

Auch Wirtschaftsminister Habeck deutete an, dass er die Probleme vor allem im SPD-geführten Verteidigungsministerium sieht. Deutschland sei eine Verpflichtung zu Waffenlieferungen eingegangen, und diese Verpflichtung dürfe „nicht abreißen“, sagte er. Dies gelte für die von seinem Haus zu erteilenden Ausfuhrgenehmigungen uneingeschränkt.

Die deutsche Rüstungsexportkontrolle unterscheidet nach Kriegswaffen wie beispielsweise Panzern, Kampfflugzeugen oder vollautomatischen Sturmgewehren und sonstigen Rüstungsgütern, zu denen etwa Pistolen und Revolver, Radar- und Funktechnik oder auch bestimmte Explosivstoffe zählen.

Über die Ausfuhr von sonstigen Rüstungsgütern entscheidet das dem Wirtschaftsministerium unterstellte Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das dabei einen Ermessensspielraum hat. Kriegswaffen dürfen dagegen nur nach einem zweistufigen Verfahren ausgeführt werden. Zunächst muss eine Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz vorliegen, die von der Bundesregierung erteilt wird. Danach ist in einem zweiten Schritt, wie für die sonstigen Rüstungsgüter, eine Ausfuhrgenehmigung nach dem Außenwirtschaftsgesetz zu beantragen.

Mehr dazu: Fünf Korvetten, 50 Kampfjets, 350 Puma-Panzer – Wie Deutschland aufrüstet