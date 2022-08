Ukraine-Krieg Sorge um innere Sicherheit: Verfassungsschutz warnt vor russischen „Falschinformationen“ zu Gasknappheit

Laut dem Inlandsgeheimdienst versucht Russland, die Gesellschaft in Deutschland zu spalten. Weitere Risiken für die innere Sicherheit seien Extremisten und Verschwörungsideologen.

„Erschwerend kommt hinzu, dass Russland Instrumente wie Cyberangriffe und Desinformation als hybride Hebel einsetzt, um die Gesellschaft in Deutschland zu spalten.“ (Foto: Reuters) Thomas Haldenwang

Berlin Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat angesichts der sich häufenden Krisen vor deren Auswirkungen auf die innere Sicherheit in Deutschland gewarnt.

Seine Behörde beobachte, „dass eine radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, Delegitimierern, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen sich in Stellung bringt, um Themen wie den Krieg in der Ukraine, steigende Preise, Inflation und die Coronapandemie zu besetzen und zur Mobilisierung zu missbrauchen“, sagte Haldenwang am Mittwoch in Köln. „Erschwerend kommt hinzu, dass Russland Instrumente wie Cyberangriffe und Desinformation als hybride Hebel einsetzt, um die Gesellschaft in Deutschland zu spalten.“

Russland nehme dabei insbesondere Fragen der Energieversorgung Europas ins Visier. Laut dem Kölner Bundesamt versuchen russische Akteure, mit der „gezielten Verbreitung von Falschinformationen“ etwa zu Gasknappheit und Preissteigerungen Angst vor einer möglicherweise existenzbedrohenden Energie- oder Lebensmittelknappheit in Deutschland zu schüren.