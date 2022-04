Ukraine-Krieg Streit über Waffenlieferungen: Der Druck durch die Union schweißt die Ampel enger zusammen

Demonstranten in München fordern Waffenlieferungen an die Ukraine und einen Ölboykott

Berlin Grüne und FDP halten in der Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufrecht. Gleichzeitig will sich die Ampelkoalition aber auch nicht durch die Union treiben lassen.

Scholz hatte in einem Interview mit dem „Spiegel“ für seine Haltung in der Ukrainepolitik geworben. Oberste Priorität sei, ein Übergreifen des Krieges auf die Nato zu verhindern. „Es darf keinen Atomkrieg geben“, betonte der Regierungschef. „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt.“

Dagegen werben Ampelpolitiker – allen voran die Vorsitzenden des Verteidigungs- und des Europa-Ausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne), vehement für eine Lieferung auch schwerer Waffen. Sonst habe die Ukraine keine Chance, den Krieg zu gewinnen.

So sagte Strack-Zimmermann am Sonntag im ZDF, Deutschland müsse mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine Führungsrolle einnehmen. „Die, die diese Rolle nicht annehmen wollen, sitzen womöglich im falschen Moment am falschen Platz", ergänzte sie. Der Auslegung, sie habe damit indirekt den Rücktritt des Kanzlers gefordert, widersprach sie allerdings.

Kritik kommt auch aus der Union. CDU-Chef Friedrich Merz warf Scholz in der „Bild am Sonntag“ vor, „eine Nebelkerze nach der anderen“ zu werfen. „Er vertuscht, er verschweigt, er sagt nur die halbe Wahrheit.“ Die Kritik im Ausland wachse, und Deutschland sei zunehmend isoliert, kritisierte Merz: „Dabei hätten gerade wir Deutsche Grund und Anlass genug, keinerlei Zweifel daran zu lassen, dass wir bereit sind, die Freiheit in Europa – und um nichts anderes geht es in diesem Krieg – nach besten Kräften zu verteidigen.“

Der Parteichef drohte auch damit, dem geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zur Ertüchtigung der Bundeswehr nicht zuzustimmen. „Wenn der Kanzler uns für eine Änderung des Grundgesetzes und für 100 Milliarden Euro neuer Schulden gewinnen möchte, dann muss er mit uns reden“, sagte Merz. Er forderte, dass die Summe ausschließlich der Ausrüstung der Bundeswehr zugutekommen müsse und dass dauerhaft mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben werden müssten.

In der Frage der Waffenlieferung will die Union die Ampel mit einem eigenen Antrag unter Druck setzen, über den laut Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) in der kommenden Woche im Bundestag abgestimmt werden soll. Auch wenn SPD, Grüne und FDP in dieser Frage uneinig sind, kritisieren sie dennoch unisono das Vorgehen der Union.

„Ich halte nichts von den Plänen der Union für einen Antrag für schwere Waffenlieferungen“, sagte Grünen-Politiker Hofreiter, dem Handelsblatt. „Der ist für mich parteitaktisch motiviert.“ Hofreiter ist einer der profiliertesten Befürworter der Lieferung auch schwerer Waffen. Trotzdem könne er sich nicht vorstellen, dass sich Grüne hinter dem Unions-Antrag versammeln würden, sagte er. Ähnlich äußerte sich SPD-Chef Lars Klingbeil, der von einem „Krawallkurs“ der Union sprach.

Nach der verlorenen Bundestagswahl hatte die Union die innere und äußere Sicherheit als die Felder ausgemacht, auf denen die Ampel am ehesten Angriffsflächen bieten würde. Diese Strategie schien nicht aufzugehen, nachdem Scholz Ende Februar in seiner „Zeitenwende“-Rede im Bundestag eine Unterstützung der Ukraine und die Stärkung der Bundeswehr angekündigt hatte. Durch die vor allem in der SPD verbreitete zögerliche Haltung in der Frage der Waffenlieferungen und Zurückhaltung gegenüber einer dauerhaften Erhöhung des Wehretats sehen CDU und CSU neue Chancen, die Ampel unter Druck zu setzen.

FDP-Chef Christian Lindner warf der Union beim FDP-Parteitag in Berlin ein „gefährliches Spiel“ vor. „In Zeiten von Krieg in Europa habe ich für diese Form parteipolitischer Manöver keinerlei Verständnis“, sagte Lindner, der wegen einer Coronaquarantäne aus Washington zugeschaltet war. Klar sei: Die Ukraine benötige militärische Hilfe und schwere Waffen. Die FDP forderte per Parteitagsbeschluss eine Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine.

Das Land müsse bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges schnell und wirksam unterstützt werden, heißt es in einem Antrag des Bundesvorstandes, der laut Parteitagspräsidium mit „überwältigender Mehrheit“ beschlossen wurde. „Dazu gehören auch die Lieferung schwerer Waffen und die schnelle Bereitstellung von Rüstungsgütern durch die deutsche Industrie, für die Deutschland wie angekündigt die Finanzierung übernimmt“, heißt es in dem Beschluss.

Schröder will nicht zurücktreten

Zur Unzeit kommt für die SPD auch ein Interview von Altkanzler Gerhard Schröder, das die „New York Times“ am Samstag veröffentlichte. Die Partei muss sich seit Wochen gegen Vorwürfe verteidigen, sie habe in den letzten Jahrzehnten zu sehr auf Annäherung an Russland gesetzt und dabei Risiken außer Acht gelassen. Schröder ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft und war zuletzt auch für die Pipelinegesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2 tätig.

In dem Interview machte Schröder deutlich, dass er trotz des Kriegs vorerst seinen Posten nicht aufgeben und er sich auch nicht von Russlands Präsident Wladimir Putin lossagen wolle. Ein Rücktritt käme für ihn nur dann infrage, wenn Putin Deutschland und der Europäischen Union das Gas abdrehe, sagte Schröder. Mit diesem Szenario rechne er aber nicht. Putin sei daran interessiert, den Krieg zu beenden. „Aber das ist nicht so leicht. Da gibt es ein paar Punkte, die geklärt werden müssen“, sagte Schröder.

Zum Massaker im Kiewer Vorort Butscha sagte er: „Das muss untersucht werden.“ Er glaube aber nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen. In dem Ort wurden nach der Befreiung durch ukrainische Truppen von der russischen Besatzung Hunderte tote und teilweise gefolterte Zivilisten gefunden. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch haben nach eigenen Angaben zahlreiche Belege für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesammelt.

In der Frage der Lieferung schwerer Waffen hatten Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zuletzt einen „Ringtausch“ ins Spiel gebracht. Westliche Staaten, die noch über Waffensysteme aus Sowjetzeiten verfügen, sollen diese an die Ukraine liefern. Deutschland würde dann helfen, die entstandenen Lücken nach und nach wieder aufzufüllen. Laut Lambrecht hätte dies den Vorteil, dass die ukrainischen Soldaten Material erhalten, mit dem sie vertraut sind; sie müssten also nicht erst groß trainiert werden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte vor einigen Tagen in einer Videobotschaft detailliert aufgezählt, welche Systeme seinem Land helfen würden. Dabei nannte er schwere Kampfpanzer wie den sowjetischen T-72 oder vergleichbare westliche Modelle, Schützenpanzer und gepanzerte Truppentransporter, Artillerie oder Raketenwerfer.

Solche Waffensysteme sind in früheren Warschauer-Pakt-Staaten durchaus noch zahlreich vorhanden, wie eine aktuelle Aufstellung des International Institute for Strategic Studies (IISS) zeigt.

So verfügt beispielsweise Polen noch über 318 Kampfpanzer des Typs T-72 und 232 der weiterentwickelten Version PT-91 Twardy. In Tschechien sind laut IISS noch knapp 90 T-72 eingelagert. Die von Selenski genannten Raketenwerfer des Typs Grad haben neben Polen auch Bulgarien oder Kroatien noch im Bestand. Auch selbstfahrende Artillerie aus Sowjetzeiten ist noch verfügbar.

Meist sind die Systeme aber bei den Armeen der früheren Warschauer-Pakt-Staaten noch im Einsatz. Sie können also nicht so ohne Weiteres abgegeben werden, wenn die Länder nicht ihre eigene Verteidigungsfähigkeit oder ihre Nato-Bündnisfähigkeit aufs Spiel setzen wollen – ein Argument, das Verteidigungsministerin Lambrecht auch gegen weitere Waffenlieferungen aus Bundeswehrbeständen anführt.

Die Bestände müssten dann also schnell von anderen Ländern wieder aufgefüllt werden. So soll Slowenien beispielsweise als Ersatz für gelieferte T-72-Panzer Schützenpanzer Marder und Radpanzer Fuchs aus Deutschland erhalten. Allerdings handelt es sich hier um eine ganz andere Waffenkategorie.

Auf der Wunschliste Sloweniens soll deshalb auch modernes Gerät wie der Kampfpanzer Leopard 2 oder der Schützenpanzer Puma stehen, der bei der Bundeswehr die veralteten Marder ablösen soll.

Schweizer Regierung verbietet Weitergabe von Munition

Um die Bundeswehr nicht weiter zu schwächen, soll vor allem die Industrie das Material für den „Ringtausch“ liefern. Der Rüstungskonzern Rheinmetall und andere Unternehmen haben bereits angeboten, ältere Leopard-1-Kampfpanzer oder Marder-Schützenpanzer wieder instand zu setzen.

Diese könnten dann an Nato-Verbündete geliefert werden. Eine direkte Lieferung in die Ukraine schließt die Bundesregierung bisher aus – auch aus Sorge, Deutschland könne in den Krieg verwickelt werden. Nach einem Bericht der Schweizer „Sonntags-Zeitung“ könnte es aber auch noch einen anderen Grund geben. Demnach hat die Regierung in Bern die Weitergabe von in der Schweiz hergestellter Munition für den Marder an die Ukraine verboten.

Man habe zwei Anfragen aus Deutschland für die Weitergabe von in der Schweiz gefertigter Munition an die Ukraine unter anderem mit Verweis auf die Schweizer Neutralität abgelehnt, sagte ein Sprecher der Schweizer Regierung dem Blatt.

Mehr dazu: Wie Start-ups die Bundeswehr ausrüsten wollen