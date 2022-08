Ukraine-Krieg Ukrainische Soldaten trainieren mit dem Gepard – und bekommen Besuch vom Kanzler

Der Kanzler informiert sich am Vormittag über die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Gepard-Panzer. Die Debatte über deutsche Waffenlieferungen ist ruhiger geworden – aber noch nicht verstummt.

Bei der Bundeswehr wurde das Gerät, das jetzt der Ukraine im Kampf gegen Russland helfen soll, schon vor längerer Zeit ausgemustert. (Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp) Flugabwehrpanzer Gepard

Berlin Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag den Truppenübungsplatz im schleswig-holsteinischen Putlos besucht, dann soll von der Visite auch ein Signal ausgehen: Deutschland löst sein Versprechen ein, die Ukraine gegen den russischen Aggressor militärisch zu unterstützen – und es muss sich dabei auch nicht hinter anderen Nationen verstecken.

Auf dem Übungsgelände an der Ostsee schulen Ausbilder des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ukrainische Soldaten am Flugabwehrpanzer Gepard. 15 Exemplare des knapp 50 Tonnen schweren Geräts aus Industriebeständen sind mittlerweile an die Ukraine übergeben worden, 15 weitere sollen folgen.

Nach anfänglich teils scharfer Kritik auch aus den Reihen der Regierungsfraktionen ist der Ton in der Debatte um deutsche Waffen für die Ukraine ruhiger geworden. Erst am Dienstag hatte Scholz weitere Lieferungen im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro zugesagt.