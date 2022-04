Ukraine-Krieg und die Folgen Ausbau des Zivilschutzes: Wie sich Deutschland vor Krieg und Katastrophen schützen will

Schleusenräume an den Eingängen von Bunkern sollen verhindern, dass die Menschen im Inneren mit Strahlung oder toxischen Stoffen in Berührung kommen.

Berlin Sirenen gibt es vielerorts nicht mehr. Bunker: Fehlanzeige. Medizinische Schutzkleidung war 2020 Mangelware. Die Corona-Pandemie, das Jahrhunderthochwasser im Westen und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben den Menschen in Deutschland die staatlichen Defizite im Zivil- und Katastrophenschutz schonungslos vor Augen geführt.

Jetzt sollen die Schutzlücken schnellstmöglich geschlossen werden. „Wir sehen den Bedarf zur Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes“, sagte der SPD-Innenexperte Sebastian Hartmann dem Handelsblatt.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, betonte: „Den Zivilschutz nicht bedeutend zu stärken wäre extrem fahrlässig.“ Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hält eine „sicherheitspolitische Zeitenwende“ für notwendig, die auch die zivile Verteidigung und einen vorausschauenden Bevölkerungsschutz umfasse.

Konkret fordert Kiesewetter zum geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zusätzlich zehn Milliarden Euro für den Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes. „Deutschland muss sich für Krisen und Herausforderungen wie Hochwasser, Dürren, Pandemien, Cyberbedrohungen, aber auch Katastrophenereignisse und die Auswirkungen des Krieges in Europa wappnen und insgesamt resilienter werden“, sagte er.

Der CDU-Abgeordnete unterstützt damit einen Vorstoß des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius (SPD). Der SPD-Politiker hatte kürzlich am Rande einer Sonderkonferenz der deutschen Innenminister einen „Bund-Länder-Pakt für den Zivil- und Katastrophenschutz“ vorgeschlagen und dabei die Summe von zehn Milliarden Euro ins Spiel gebracht.

Dass die neue sicherheitspolitische Lage in Europa für Deutschland auch jenseits der angekündigten Bundeswehr-Investitionen immense Folgekosten verursachen wird, wurde kürzlich auch in der Bundestagsdebatte zum Etat des Innenministeriums deutlich. „Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist eine Zäsur“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). „Das wird auch zusätzliche finanzielle Belastungen nach sich ziehen, die in diesem Haushalt noch nicht berücksichtigt sind.“

Bundesamt arbeitet an neuem Bunker-Konzept

Im Haushalt 2022 sind für das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz (BBK) derzeit knapp 20 Millionen Euro zusätzlich vorgesehen. Insgesamt wären dies rund 271 Millionen Euro – etwa die Hälfte davon für Personal- und Verwaltungsausgaben.

Die Bonner Behörde ist auf den Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerichtet. Außerdem kann das BBK die für den Katastrophenschutz in Friedenszeiten zuständigen Länder unterstützen.

Kiesewetter sagte, um seiner Aufgabe gerecht zu werden brauche das Bundesamt eine angemessene Personalausstattung. Auch eine schnelle Erweiterung des Sirenenprogramms für die Kommunen und der beschleunigte Auf- und Ausbau strategischer Reserven etwa für Trinkwasser, Notstrom und Schutzräume zur Krisenprävention seien notwendig.

BBK-Präsident Armin Schuster hatte zuletzt im ZDF deutlich mehr Geld für seine Behörde gefordert. Zwischen fünf und zehn Milliarden Euro seien notwendig, um den Zivilschutz zu ertüchtigen. Zunächst hatte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete rund 135 Millionen Euro für Mehrinvestitionen beantragt. Dabei gehe es aber nicht um die Finanzierung einer Behörde, sondern um Investitionen in nationale Reserven, sagte Schuster der Nachrichtenagentur dpa.