Ukraine-Krieg Unions-Politiker fordern Scholz zu Kiew-Reise auf

Immer mehr westliche Politikerinnen und Politiker machen sich vor Ort ein Bild von der Lage in der Ukraine – nur Kanzler Scholz bisher nicht. Das sorgt für Unmut.

Der Kanzler an Wladimir Putin: „Du zerstörst die Zukunft Deines eigenen Landes.“ (Foto: IMAGO/Andre Lenthe) Olaf Scholz beim SPD-Wahlkampf in Lübeck

Berlin Politiker von CDU und CSU haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, wie andere westliche Politikerinnen und Politiker ebenfalls in die Ukraine zu reisen. „Ich wünsche mir, dass auch unser Bundeskanzler diesem Beispiel folgt und sich vor Ort ein Bild macht“, sagte der Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages dem Handelsblatt. „Deutschland sollte seine so wichtige Scharnierfunktion in Europa ausfüllen und bei der Unterstützung der Ukraine, der Bewältigung der Krise und dem erforderlichen Erlassen von Maßnahmen, die hoffentlich zum Kriegsende führen, vorangehen.“

Auch der CSU-Abgeordnete Volker Ullrich sieht die Bundesregierung am Zug. „Mehr denn je wäre es jetzt ein wichtiges Zeichen, dass auch der führende Vertreter der Bundesregierung, also Olaf Scholz, in die Ukraine reisen würde“, schrieb Ullrich auf Twitter.