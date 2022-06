Ukraine-Krieg Verfassungsschutz erwartet „Intensivierung“ russischer Spionageangriffe auf Deutschland

Der deutsche Inlandsgeheimdienst sieht Deutschland zunehmend im Visier russischer Nachrichtendienste. Für die Wirtschaft könnten die Schäden „erheblich“ sein.

Die Verfassungsschützer warnen vor einer Zunahme von Cyberattacken auf deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen. (Foto: dpa) Cybersicherheit

Berlin Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen vor einer wachsenden Gefahr durch russische Spione in Deutschland. Auf absehbare Zeit sei nicht mit einem Nachlassen russischer Spionageaktivitäten zu rechnen. „Vielmehr ist vor dem Hintergrund der bestehenden Wirtschafts- und Handelssanktionen der EU gegenüber der Russischen Föderation und der Konflikte im Osten Europas eine Intensivierung der Aktivitäten russischer Nachrichtendienste anzunehmen“, heißt es im Verfassungsschutzbericht für 2021, den Behördenchef Thomas Haldenwang gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an diesem Dienstag in Berlin vorstellte.

Faeser sagte, mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die Bedrohung eine „neue Dimension“ gewonnen. Das habe man genau im Blick. „Wir verteidigen die innere Sicherheit und den inneren Frieden in Deutschland gegen russische Spionage, gegen Einflussnahme-Versuche, gegen Lügen und Kriegspropaganda“, betonte die Ministerin. „Putins Lügen verfangen nicht in Deutschland“, fügte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu.