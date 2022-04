Ukraine-Krieg Verfassungsschutz warnt vor Falschnachrichten der russischen Botschaft

Seit Beginn des Ukrainekriegs nehmen prorussische Falschinformationen in sozialen Medien zu. Der deutsche Inlandsgeheimdienst warnt vor den Folgen für die innere Sicherheit.

Verfassungsschutz warnt vor Verbreitung „nicht überprüfbarer Behauptungen“. (Foto: dpa) Russische Botschaft in Berlin

Berlin Das Bundesamt für Verfassungsschutz sorgt sich angesichts der Verbreitung von Falschnachrichten durch die russische Botschaft um die innere Sicherheit. Die Botschaft überhöhe auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken „offenbar bewusst“ das tatsächliche Ausmaß von Übergriffen oder Diskriminierungen zum Nachteil russischstämmiger Menschen in Deutschland, heißt es in einem aktuellen „Sicherheitshinweis“ der Kölner Behörde zum Krieg in der Ukraine. Dabei greife die Botschaft auf „nicht überprüfbare Behauptungen“ zurück.

„Dieses Agieren kann dazu beitragen, die ohnehin emotional aufgeladene gesellschaftliche Situation, insbesondere innerhalb der russischen und ukrainischen Communitys in Deutschland, zusätzlich anzuheizen“, warnt der deutsche Inlandsgeheimdienst. Vor diesem Hintergrund weist der Verfassungsschutz darauf hin, dass Aktionen wie der prorussische Autokorso durch Berlin sowie Berichte und Bilder von mutmaßlichen Kriegsverbrechen für „zusätzliche Spannungen“ sorgen könnten.