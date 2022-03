Ukraine-Krieg Versorgungssicherheit: Industrie will Gasverbrauch reduzieren

Stahlwerk in Bremen

Berlin Die im Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) zusammengeschlossenen Unternehmen wollen gemeinsam mit der Politik nach Lösungen suchen, um die sichere Versorgung mit Erdgas aufrechtzuerhalten. Die Bundesregierung solle „unverzüglich gemeinsam mit der Industrie eruieren, wo Erdgas eingespart und ersetzt werden kann“, heißt es in einem Beschluss des VIK-Vorstands. Die etwa 300 Mitgliedsunternehmen verbrauchen rund 80 Prozent der in Deutschland für die Industrie benötigten Energie.

Nach Überzeugung des Verbandes ist es unerlässlich, möglichst schnell Lösungen zu finden, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Erdgasverbraucher sollten „frühzeitig die Möglichkeit erhalten, Angebote abzugeben, um ihren Verbrauch auf freiwilliger Basis zu reduzieren“, heißt es in dem Beschluss des VIK weiter.

Außerdem sei die Mobilisierung zusätzlicher Gaskapazitäten von großer Bedeutung. Gleiches gelte für Möglichkeiten, Erdgas zumindest vorübergehend durch andere Energieträger zu ersetzen.

Rund ein Drittel des Erdgasverbrauchs in Deutschland entfällt auf die Industrie. Erdgas ist Energieträger für die Strom- und Wärmeerzeugung der Industrie, in vielen Fällen aber auch wichtiger Rohstoff, etwa in der Chemieindustrie.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Viele Unternehmen blicken mit Sorgen auf drohende Engpässe bei der Erdgasversorgung. Sollte das Erdgas knapp werden, könnten sie das als erste Betroffene zu spüren bekommen. Denn der geltende „Notfallplan Gas“ sieht vor, dass bestimmte Abnehmer geschützt werden, andere dagegen nicht.

In der Praxis würde das bedeuten, dass private Haushalte, Krankenhäuser oder systemrelevante Gaskraftwerke in Engpasssituationen weiter mit Erdgas versorgt würden, Industriebetriebe dagegen leer ausgingen – mit weitreichenden Konsequenzen von Produktionsunterbrechungen bis hin zu massiven Schäden an Produktionsanlagen.

VIK-Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert sieht Berlin in der Verantwortung: „Wir legen der Bundesregierung dringend nahe, unverzüglich eine Taskforce unter Beteiligung der Industrie einzuberufen, um den Notfallplan Gas fortzuschreiben.“

Die Bevölkerung und besondere Infrastrukturen wie Krankenhäuser „haben natürlich Vorrang“, sagte er. Die Industrie brauche aber gleichfalls eine gewisse Erdgasversorgung, sagte Seyfert. „Das müssen wir jetzt organisieren.“

Neben der angespannten Versorgungslage ist für die Industrie die Kostensituation auf dem Energiemarkt schwer zu verkraften. Der VIK fordert daher möglichst rasch Entlastungen von staatlich induzierten Preisbestandteilen bei Strom und Gas.

So fordert der VIK etwa eine Senkung der Stromsteuer von derzeit 2,05 Cent je Kilowattstunde auf den europäischen Mindestsatz von 0,05 Cent. Außerdem müsse der im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) festgeschriebene CO2-Preis für die Sektoren Wärme und Verkehr für die Dauer der Krise ausgesetzt werden. Auf europäischer Ebene spricht sich der VIK dafür aus, die Zertifikatemenge im Emissionshandel nicht weiter zu verknappen und einen europäischen Industriestrompreis einzuführen.

Mehr: Importreduzierung um zwei Drittel binnen eines Jahres: So will Europa von russischem Gas unabhängig werden