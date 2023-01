Ukraine-Krieg Warum will Ukraine den deutschen Leopard 2? Die wichtigsten Antworten

Die Hinweise auf eine Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine verdichten sich. Doch weshalb setzt die Ukraine auf dieses Modell und weniger auf Abrams-Panzer der USA?

Ein Leopard 2A4 der polnischen Armee. Das Land hat sich für die Lieferung des Kampfpanzers an die Ukraine ausgesprochen. (Foto: dpa) Leopard 2A4

Berlin Die öffentliche Debatte über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine fokussiert sich derzeit sehr stark auf den Kampfpanzer Leopard 2. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte am Freitag zwar, die Position der Bundesregierung habe sich nicht geändert. Polen will dagegen im Rahmen einer Koalition Leopard-Panzer liefern.

Somit wächst vor dem nächsten Treffen der Ukraine-Unterstützerländer in Ramstein am 20. Januar der Druck auf Deutschland. Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hatte erklärt, die Bundesregierung sollte nicht im Weg stehen, wenn andere Länder bei der Lieferung von Kampfpanzern vorangehen wollten.

Doch was macht gerade den Leopard 2 für die Ukraine so attraktiv?

Der Ukraine gehen die T-72-Panzer aus

Bisher hat sich die Ukraine hauptsächlich auf T-72-Panzer aus der Sowjetära verlassen. Viele davon hat sie auch von zurückweichenden russischen Truppen erbeutet. Aber im Laufe des Krieges nimmt die Zahl immer weiter ab. Die Ukraine braucht also Ersatz - der kann nur aus dem Westen kommen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Warum will die Ukraine den Leopard 2? Der Panzer gilt als einer der besten des Westens. Das deutsche Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann hat seit Beginn der Produktion im Jahr 1978 mehr als 3500 Leopard 2-Panzer gebaut. Der Panzer wiegt mehr als 60 Tonnen, verfügt über eine 120-mm-Glattrohrkanone und kann Ziele auf eine Entfernung von bis zu fünf Kilometern treffen. Der Leopard 2 läuft mit einem vergleichsweise sparsameren Motor, der Diesel verbrennt. Die Ukraine braucht Ersatz für die Panzer aus Sowjetzeiten. (Foto: AP) Ukrainische Soldaten auf erbeuteten T-72-Panzern der russischen Armee Was wäre der Vorteil? Etwa 20 Nationen betreiben den Leopard 2. Das bedeutet, dass mehrere Länder jeweils einen Teil ihrer Panzer zur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung stellen könnten - von denen es allerdings verschieden Typen gibt. Dies würde es der Ukraine aber leichter machen, die Wartung und die Ausbildung der Besatzung zu verwalten. Zu den Nationen, die den Leopard einsetzen, gehören neben Deutschland Kanada, Dänemark, Finnland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Spanien, Schweden und die Türkei. Wie viele Leopard 2 sind verfügbar? Der Leopard 2 ist damit einer der am weitesten verbreiteten westlichen Panzer. Doch drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges sind Panzer und andere schwere Waffen in den meisten Ländern des Westens nur noch begrenzt verfügbar. Viele Länder haben ihre Armeen nach dem Fall des Kommunismus drastisch reduziert. Deutschland verfügt heute nur noch über etwa 350 Leopard-2-Panzer, verglichen mit etwa 4000 Kampfpanzern auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, sagt der deutsche Militärexperte Carl Schulze. Der deutschen Rüstungsindustrie ist es gesetzlich untersagt, Panzer für die Lagerhaltung zu produzieren. Länder, die neue Panzer bestellen, müssen sich darauf einstellen, dass sie zwei bis drei Jahre auf die Lieferung warten müssen. Selbst wenn die Produktion hochgefahren würde, könnte es laut Experten mindestens zwei Jahre dauern, bis die ersten neuen Panzer das Werk verlassen. Das hemmt auch die Bereitschaft etwa der Bundeswehr, Panzer abzugeben. Welche anderen westlichen Kampfpanzer gibt es? Die Vereinigten Staaten betreiben Tausende von M1 Abrams-Panzern, die von General Dynamics gebaut wurden, aber sie gelten als ungeeignet für die Ukraine, da sie von Gasturbinenmotoren angetrieben werden. „Der Kerosinverbrauch des Abrams ist so hoch, dass die Ukraine keine Chance hat, ihn in der derzeitigen Kriegsversorgungslage zu betreiben“, sagt Schulze. Dieses Modell gilt als ungeeignet für die ukrainischen Streitkräfte. (Foto: Reuters) Abrams-Kampfpanzer bei einem Nato-Manöver Medienberichten zufolge erwägt Großbritannien, einige seiner Challenger 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Frankreich betreibt Leclerc-Panzer. Es hat sich nicht dazu geäußert, ob es bereit wäre, einige davon an die Ukraine zu liefern. Mehr: Die neusten Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Liveblog