Ukraine-Krieg Wehrbeauftragte: Bundeswehr ist für Landes- und Bündnisverteidigung „so gefragt wie nie“

Die Wehrbeauftragte fordert mehr Tempo bei der Beschaffung und eine vernünftige Ausstattung des Heeres. Und sie ist weniger skeptisch als führende Militärs: „Die Bundeswehr ist einsatzbereit.“

Die Luftwaffe soll 35 Kampfflugzeuge vom Typ F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin erhalten. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Erstes großes Beschaffungsprojekt

Berlin In normalen Zeiten – und das waren lange Friedenszeiten – hielt sich das Interesse am Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags meist in Grenzen. Es ging um Rechtsextreme in der Truppe, die Modernisierung von Kasernen, Auslandseinsätze und immer wieder auch um fehlende Ausrüstung und die mangelhafte Einsatzbereitschaft der Armee. All das wurde auf Hunderten von Seiten festgehalten und verschwand dann in den Schubladen.

In diesem Jahr ist alles anders. Während die Wehrbeauftragte Eva Högl am Dienstag ihren Jahresbericht vorlegt, rücken russische Truppen weiter auf ukrainische Städte vor. Direkt an der Grenze zu den Nato-Ländern Polen, Ungarn, Slowakei und Rumänien herrscht Krieg. Die auf Auslandseinsätze getrimmte Bundeswehr muss sich plötzlich wieder auf ihre Kernaufgabe besinnen.