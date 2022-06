Ukraine-Krieg Zeitenwende in der Wissenschaft: Hochschulen sollen auch fürs Militär forschen

Viele Universitäten lehnen militärisch nutzbare Forschung generell ab. Das dürfe angesichts der neuen Bedrohungen nicht so bleiben, fordert die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften.

Forschen deutsche Hochschulen bald auch zu militärischen Zwecken? (Foto: dpa) Kampfdrohne

Berlin Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende brauche auch die Mithilfe der deutschen Wissenschaft. Militärische Forschung dürfe an deutschen Hochschulen in Zeiten von Pandemie, Krieg in Europa und internationaler Blockbildung nicht länger tabu sein. Das fordern die Präsidenten der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech), Christoph Schmidt und Johann-Dietrich Wörner, in einer Analyse zu „Sicherheit, Resilienz und Nachhaltigkeit“ im Vorfeld des G7-Gipfels diese Woche.

Es sei höchste Zeit, dass auch die deutsche Wissenschaft in der Sicherheitsforschung aktiver werde, heißt es. Dazu müssten allerdings die vielfachen „Zivilklauseln“ wegfallen, die militärische Forschung verbieten.

Politisch verboten ist militärische Forschung aktuell zwar nur noch in den Hochschulgesetzen von Bremen und Thüringen. Nordrhein-Westfalen hat den Passus schon 2019 beerdigt, Niedersachsen vor Kurzem.