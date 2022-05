Ukraine-Krieg Zum „Tag des Sieges“ am 9. Mai: Ordnet Putin die Generalmobilmachung an?

Westliche Geheimdienste und die Ukraine fürchten eine massive Ausweitung des Krieges. Russland könnte weitere Zehntausende Soldaten einsetzen.

Werden schon bald mehr russische Soldaten im Ukraine-Krieg eingesetzt? (Foto: dpa) Russische Soldaten

Westliche Geheimdienste und die ukrainische Militärführung gehen davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin am Tag des Sieges, dem 9. Mai, der Ukraine offiziell den Krieg erklären könnte.

Das würde den Kreml in die Lage versetzen, die Kampfhandlungen weiter zu eskalieren, eine Massenmobilisierung anzuordnen, Reservisten einzuberufen und in kurzer Zeit Zehntausende weitere Soldaten in dem Nachbarland einzusetzen.

Die Regierung in Moskau könnte zunächst mehr als 60.000 von ihnen einberufen wollen, sagt ein hochrangiger US-Militärvertreter, der namentlich nicht genannt werden will. Es sei unklar, wo die Soldaten eingesetzt würden. In Russland gibt es nach Angaben des Londoner Institut for Strategic Studies (ISS) mehr als eine Million aktive Soldaten und zwei Millionen Reservisten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen