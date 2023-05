Ukraine-Krieg Zwölf EU-Staaten kritisieren Getreidedeal mit Osteuropäern

Ein Dutzend EU-Staaten, darunter Deutschland, beschweren sich über die 100-Millionen-Euro-Zahlung an osteuropäische Landwirte. Sie fordern Aufklärung über den intransparenten Deal.

Seit der russischen Invasion kann die Ukraine nicht mehr so viel Getreide wie zuvor über die Seehäfen im Schwarzen Meer exportieren. (Foto: dpa) Getreide Ukraine

Brüssel Der Streit um die Getreideimporte aus der Ukraine spaltet die Europäische Union. In einem Brief an die EU-Kommission kritisieren zwölf Agrarminister, darunter aus Frankreich und Deutschland, einen Deal, den die Kommission mit fünf osteuropäischen Ländern geschlossen hatte. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Die Minister schreiben, sie hätten „ernste Bedenken“ gegen den Deal, weil er zu unterschiedlicher Behandlung im Binnenmarkt führe. Sie beklagen einen Mangel an Transparenz und fordern eine Erklärung, warum die EU nun 100 Millionen Euro an osteuropäische Landwirte zahle.

Der Hintergrund des Streits reicht weit zurück: Seit der russischen Invasion kann die Ukraine nicht mehr so viel Getreide über die Seehäfen im Schwarzen Meer exportieren. Deshalb hatte die EU den Binnenmarkt für ukrainische Importe geöffnet. Nun landen riesige Mengen an Weizen, Mais, Öl- und Sonnenblumensamen in den osteuropäischen Nachbarländern der Ukraine.

Importstopp für Getreide aus der Ukraine