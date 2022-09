Ukraine Premier Schmyhal bietet Scholz Atomstrom an

Die Ukraine rechnet mit Milliarden-Finanzhilfe der EU und weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland. Die EU arbeitet an finanzieller Unterstützung für die Ukraine.

Schmyhal traf auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. (Foto: dpa) Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Berlin In der sich abzeichnenden Gas- und Stromkrise in Europa will die Ukraine mit Atomstrom helfen. „Derzeit exportiert die Ukraine Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern“, sagte der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal am Rande seines Deutschlandbesuchs.

Am Sonntag traf Schmyhal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Die Ukraine ist einer der größten Atomstromproduzenten Europas.

Mit Steinmeier habe er Fragen weiterer Hilfen inklusive neuer deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine erörtert, schrieb der Regierungschef aus Kiew auf Twitter. Thema seien auch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und Wiederaufbauhilfen für sein Land gewesen. Schmyhal dankte Deutschland für die Unterstützung.