Ukraine Streit über Waffenlieferungen: Ampel-Fraktionen und Union nähern sich an

Im Bundestag wird eine breite Mehrheit in Sachen Waffenlieferungen für die Ukraine wahrscheinlicher. Russland soll isoliert werden.

Am Donnerstag sollen die Abgeordneten über Waffenlieferungen abstimmen.

Berlin Vor der für Donnerstag geplanten Abstimmung über die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine haben die Ampelfraktionen der Union Gespräche über einen möglichen gemeinsamen Antrag angeboten. Man werde noch einmal ein ausführliches Gespräch führen, wenn dies gewünscht werde, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag. „Ob das dann in Verhandlungen überführt werden kann, werden wir sehen“, fügte er hinzu.

Nach langem Ringen wollen SPD, Grüne und FDP die Bundesregierung mit einem Antrag dazu auffordern, die Waffenlieferungen in die Ukraine dort, wo es möglich ist, zu beschleunigen und zu erweitern.

In einem Entwurf, der dem Handelsblatt vorliegt, sprechen sich die Koalitionsfraktionen dafür aus, „die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern, ohne die Fähigkeit Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden“. Außerdem verlangen sie die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland zur Bedienung gelieferter Waffen.