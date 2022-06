Ukraine Treffen mit Präsident Selenski: Bundeskanzler Scholz reist nach Kiew

Olaf Scholz reist am Donnerstag in die ukrainische Hauptstadt. Auf den Bundeskanzler warten ein Sechs-Stunden-Programm und zwei europäische Kollegen.

Kanzler Olaf Scholz hatte stets betont, nur nach Kiew reisen zu wollen, wenn es auch konkrete Dinge zu besprechen und zu verkünden gebe.

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag in der Ukraine erwartet und plant ein auf rund sechs Stunden angesetztes Besuchsprogramm. Das erfuhr der Tagesspiegel aus zuverlässiger Quelle. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sollen wie erwartet nach Kiew reisen, zudem könnte auch der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis an dem Besuch teilnehmen, hieß es.

Nach der Ankunft sind mehrere Treffen geplant, vor allem eine längere Unterredung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.

Ein Besuch außerhalb von Kiew, etwa in dem für russische Gräueltaten bekannt gewordenen Ort Butscha, ist nach dem bisherigen Stand nicht geplant. Scholz hatte stets betont, nur nach Kiew reisen zu wollen, wenn es auch konkrete Dinge zu besprechen und zu verkünden gebe.

