Ulrike Malmendier im Interview „Nicht nur rumjammern, sondern mitmachen“: Neue Wirtschaftsweise will Ökonomen näher an die Politik bringen

Sie forscht in Berkeley und zählt zu den Top-Ökonomen der Welt: Ulrike Malmendier bringt eine amerikanische Perspektive in den Sachverständigenrat – und fordert mehr Tempo.

„Ich habe von allen, mit denen ich beim Sachverständigenrat gesprochen habe, sofort positive Reaktionen erhalten, dass wir das hinkriegen.“ (Foto: Ed Caldwell/Haas School of Business) Ulrike Malmendier

Berlin Der Rat der Wirtschaftsweisen hat wieder fünf Mitglieder und ist damit vollzählig. Die Bundesregierung hat die Ökonomin Ulrike Malmendier aus dem kalifornischen Berkeley und den Bochumer Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding in ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch in den „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ berufen.

Das Handelsblatt hatte über die beiden Personalien bereits am vergangenen Freitag exklusiv berichtet. Zuvor war das wichtigste ökonomische Beratergremium Deutschlands eineinhalb Jahre lang unterbesetzt gewesen.

Jetzt sprechen Malmendier und Werding erstmals in ihren neuen Ämtern und erklären in Interviews mit dem Handelsblatt ihre Pläne und Sichtweisen. Insbesondere mit Malmendier ist der Bundesregierung ein Coup gelungen, sie gehört zu den fünf Prozent der meistzitierten Ökonomen weltweit.

Lesen Sie hier das ganze Interview mit Ulrike Malmendier:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen