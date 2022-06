Umbau der Wirtschaft Digitalisierung, Energiewende, Ende des Verbrenners: „Allianz für Transformation“ geht an den Start

Eine Allianz aus Politik, Gesellschaft und Politik soll Lösungen für anstehende Transformationsfragen finden. Ein erstes, hochrangig besetztes Treffen ist für Dienstag angesetzt.

Ein großes Transformationsthema ist der Wandel hin zur grünen Mobilität. (Foto: dpa) Fabrikation von Elektroautos bei Volkswagen

Berlin Die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Allianz für Transformation“ geht an den Start. Unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommen für das Auftakttreffen am kommenden Dienstag knapp 30 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft im Kanzleramt zusammen, wie das Handelsblatt aus Verbands- und Regierungskreisen erfuhr. Schwerpunkt bei der ersten Zusammenkunft wird die „Zeitenwende“ in der Energiewende sein, zu der auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprechen wird.

SPD, Grüne und FDP hatten die Allianz mit dem Ziel vereinbart, „in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und verlässliche Rahmenbedingungen für die Transformation“ zu besprechen. Der Begriff kommt im Koalitionsvertrag mehr als 40-mal in unterschiedlichen Kontexten vor, beispielsweise im Zusammenhang mit der Digitalisierung, der Automobilindustrie oder der angestrebten Klimaneutralität. Das Themenfeld ist also weit gesteckt.