Umfrage AfD zieht mit SPD bei 18 Prozent gleich – Schlechte Noten für Scholz und Ampelkoalition

Die AfD erreicht einen Bestwert in der Sonntagsfrage des ARD-Deutschlandtrends – Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Grünen stecken im Umfragetief.

66 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers. (Foto: AP) Olaf Scholz

Berlin Die AfD ist in einer aktuellen Umfrage mit der SPD gleichgezogen und liegt nun bei 18 Prozent. Dies sei der Bestwert der AfD in der Sonntagsfrage des ARD-Deutschlandtrends, berichtete die Tagesschau am Donnerstag.

Bislang habe sie lediglich im Deutschlandtrend des Morgenmagazins im September 2018 einmal 18 Prozent erreicht. Die AfD habe dabei zwei Punkte gewonnen, die SPD einen. Die CDU/CSU bleibt dem Bericht zufolge mit 29 Prozent (ein Punkt weniger) stärkste Kraft.

Die Grünen verlieren ebenfalls einen Punkt und erreichen mit 15 Prozent ihren schwächsten Wert seit September 2021. Die FDP bleibt stabil bei sieben Prozent, die Linke würde mit vier Punkten an der Fünfprozenthürde scheitern.

Aktuell seien nur noch 20 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Ampelkoalition sehr zufrieden oder zufrieden, ein Rückgang von acht Prozentpunkten zu Mai, heißt es weiter. 79 Prozent seien damit weniger oder gar nicht zufrieden, ein Anstieg von zehn Prozentpunkten.

„Für die Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist das der mit Abstand schwächste Wert im ARD-Deutschlandtrend seit dem Beginn der Koalitionsarbeit im Dezember 2021." Der bisherige Tiefstwert seien 27 Prozent Zufriedenheit im April 2023 gewesen. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seien dabei noch 32 Prozent zufrieden, ein Rückgang von drei Punkten. Unzufrieden mit seiner Arbeit seien 66 Prozent. Für den Kanzler bedeute das den schlechtesten Wert im Deutschlandtrend seit Amtsantritt.