 Umfrage: Grüne ziehen in der Wählergunst mit der SPD gleich

Die Grünen und die SPD kommen beiden auf 21 Prozent. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt und überholt die FDP, während Union und Linke stabil bleiben.

Die Grünen steigen leicht in den Umfragen und ziehen mit der SPD gleich. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Robert Habeck und Olaf Scholz

Berlin Die Grünen ziehen in der Wählergunst mit der SPD gleich. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 21 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Die Sozialdemokraten hingegen verlieren einen Punkt und kommen ebenfalls auf 21 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unveränderten 27 Prozent. Die FDP bleibt bei neun Prozent, die AfD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt in dieser Woche auf zehn Prozent.

Die Linke bleibt stabil bei vier Prozent und damit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die sonstigen Parteien würden acht Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

