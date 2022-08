Umfrage Personalmangel und Digitalisierung – Was deutsche Behördenchefs umtreibt

Bei den zentralen Herausforderungen für die Zukunft stehen für die Behördenleiter Personalthemen ganz oben. Um attraktiver zu werden, schaffen Arbeitgeber neue Möglichkeiten.

Berlin Die Bedeutung der öffentlichen Verwaltung hat angesichts der Coronapandemie und anderen Krisen zugenommen. Allerdings bereitet die Personalgewinnung den Behördenchefs große Sorgen.

Das zeigt eine Umfrage des Forschungs- und Beratungsunternehmens Wegweiser Research & Strategy und des Centre for Digital Governance der Hertie School of Governance. Die Ergebnisse liegen dem Handelsblatt vor.

Für die Befragung wurden 1413 Behörden in Bund, Ländern und Kommunen angeschrieben, 370 oberste Entscheidungsträger beziehungsweise Behördenleiter haben teilgenommen. Rund acht von zehn Befragten sind der Ansicht, dass die Bedeutung der öffentlichen Verwaltung in den zurückliegenden drei Jahren zugenommen hat. Dazu dürfte unter anderem der Einsatz der Verwaltung in der Pandemie beigetragen haben.

Bei den zentralen Herausforderungen für die Zukunft stehen für die Behördenleiter Personalthemen ganz oben. Fast 45 Prozent nannten eine demografieorientierte Personalpolitik, rund 35 Prozent sehen die Notwendigkeit, dass sich die Verwaltung als attraktiver Arbeitgeber beweist.

